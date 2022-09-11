不想緋聞成焦點 李佳芯：微電影唔搞首映禮

感激朋友出錢出力幫助

Ali首次上《獎門人》節目，期待玩經典遊戲，並獲黎諾懿教路，食辣辣壽司時要大力吸氣，又預備玩到濕身。Ali監製兼自編自導自演的微電影《伴》將於月中面世，主力透過網上宣傳，盼更多人關注腦退化症。據報與Ali曾傳緋聞的「蟲草大王」陳恩德也出錢投資拍該微電影。她承認有不同朋友出錢出力幫助，對方透過慈善機構捐款支持。她再次解釋道：「當日就是因為傾合作，結果大家將焦點放在緋聞上，真是難以理解。因我從沒做幕後的經驗，好感激大家出心出力幫助。」她不打算搞首映禮，故不會邀請贊助商見面道謝，重申只是擔任機構間的橋樑，做好本分拍攝微電影，其他事不會過問。

黎諾懿主持新節目《黃金盛宴》，跟不同廚師交流，其中獲安排與Amanda S.合作炮製甜品。他說：「甜品是我弱項，Amanda出名整甜品出色，她又靚女，所以好開心合作。」

高海寧茹素胖一個碼

高Ling上過數次《獎門人》節目，亦有到外地拍攝，當時初入行不太識玩遊戲，且自覺轉數慢，最驚被人閙蠢。近期經常在社交網分享行山和踩單車相片，高Ling解釋因貪食但又怕肥，故積極做運動，同時為身體健康轉茹素，「最近兩個月，我轉食蛋奶素，發現香港有好多素食餐廳，原來想找好味素食比想像中容易。戒肉後因多食飯吸收澱粉質，雖比前胖了一個碼，但精神和面色都不錯」。她透露已開新的社交帳戶，分享日常美食及推介餐廳，但沒打算轉做KOL。稍後又會參加頌缽課程，笑言思想變得更佛系。

記者：林蘊兒