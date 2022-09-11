張偉文坐輪椅開騷被聲大女歌手指「慘不忍睹」 肥媽：睇到個心唔舒服 有人講好陰功

張偉文5年前因腰椎問題不良於行，曾做大手術，後來遷往安老院方便照顧，但仍要演出掙生活費。他在訪問提到有女歌手形容他坐輪椅唱歌「慘不忍睹」，他覺得好嬲，「我剩番碗飯，碗飯對我嚟講好寶貴。我鍾意唱歌，鍾意唱到老呀！」他稱用任何方法也會繼續唱，希望欣賞他的人，不要用可憐目光去看他。

監護人對欣宜等抱歉 沒提肥媽

網民列出多名疑似向張偉文說出「慘不忍睹」的女歌手，包括肥媽、鄭欣宜、薛家燕、甄妮、杜麗莎等。張偉文監護人方俊未透露所指女歌手是誰，但他回應傳媒時就事件影響到欣宜、薛家燕、甄妮、杜麗莎而感抱歉，卻沒有提及肥媽。

肥媽：點會咁戇居咁講說話

《明報》向肥媽求證時，承認曾跟黑妹（李麗霞）捧場看張偉文演出，但她表示沒講過「慘不忍睹」，「我都冇講過，有次我同黑妹去睇佢個show，開場前我畀利市佢（張偉文）。當日好多人去捧場，睇睇吓，我頂唔順喊，黑妹拉我走。我哋因為好愛佢，睇到個心好唔舒服，所以走先。事情就是這樣，我冇講過任何嘢，現場係有人講過『好陰功』呢個字眼，但唔係我！我絕對唔會咁樣對佢，佢開演唱會我都做佢嘉賓。我哋個樣咁似，經常說我哋係兩姊弟，我點會咁戇居咁講說話。叫偉文唔好聽人講，好多人用是非做人情」。問肥媽會否跟張偉文澄清誤會？她說：「清者自清，冇講過使乜搞咁多嘢，我真係冇講過。」

不知誰傳出「慘不忍睹」言論

記者聯絡張偉文監護人方俊，問是否聽到女歌手的「慘不忍睹」言論？方俊稱究竟是誰傳出來他也不清楚，只聽到傳聞，當記者問張偉文時他有點激動。問他若張偉文舉行演唱會是否歡迎「聲大大女歌星」再捧場？方俊說：「其實邊個嚟支持我哋都歡迎，我只係負起照顧偉文的責任，我哋都係靠唱歌搵生活費。」

娛樂組