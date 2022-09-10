方力申自認長情：與舊愛拍足10年拖 姚焯菲擇偶不需高大風趣 最緊要專一

記者：林蘊兒

Chantel昨晚演出商台《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會2022》，由於好拍檔炎明熹（Gigi）日前確診新冠病毒，仍在家隔離休養，錯過今次同台表演，演出編排亦稍作調動，已傳短訊慰問Gigi。

想知193有幾高

提到ERROR成員郭嘉駿（193）曾表示趁同場想認識Chantel和Gigi。Chantel笑說：「OK呀，我都想識佢。未見過他真人，不知有幾高。（會否喜歡高大男生？）沒所謂。」Chantel表示不一定揀識講笑話的風趣男生，聲夢學員林智樂（Felix）都經常引她笑，但不代表喜歡Felix，覺得男生專一最重要。

方力申在台上帶領數名打扮成太空人的小朋友，跟身在太空艙的中國航天員隔空對話。他回憶小時候沒想過做太空人，只幻想可以有6呎高，游水便會更快，目標是代表香港奪奧運金牌。他說：「小時候作文，我寫了這個夢想，作文獲貼堂，就連當時用密碼都是183（厘米），因大約等於6呎。可惜自從停止發育，自知沒有183，就改了密碼，現在穿上鞋，最高也是170幾厘米。」

方力申認為即使人生夢想未能實現，也不會太飲恨，因為很多事控制不到；在事業上，他沒有恨得獎或盼望在紅館開演唱會。至於感情生活，他稱雖然很久沒有拍拖，但不覺得有壓力，「期待遇到合適的人出現，大家可以溝通及價值觀相同，要看緣分。（如果遇到想法一致，但樣貌不靚的人？）我都是揀靚行先。父母已放棄催我拍拖，可能是他們飲恨」。

識女仔驚誤墮騙局

提到節目《開心無敵獎門人》，方力申遭何遠東大數入行以來多個緋聞女友的名字。方力申半認真說應該當場罵對方，懷疑對方暗戀他，才會熟知他的緋聞，但沒有嬲何遠東，重申沒被對方說中。方力申突然有感而發，感嘆藝人識朋友困難，因要顧形象，又驚會誤墮騙局，而對方亦可能擔心會被外界起底。問他會否覺得自己個底好花？他說：「說我底花？我5年沒有拍拖，可以說是圈中數一數二乾淨！其中一個女友（鄧麗欣）都拍了10年拖。不明白點解想屈我，可能是因為他們做不到或者不相信。」他自認非口花花之人，自知當藝人會盡量檢點。