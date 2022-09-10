上《獎門人》拒食辣辣壽司 蔡一傑自認「玻璃胃」驚再被送院

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

遊戲「超級無敵燈燈燈」甫開始，一眾藝人已經玩到癲，鬥擺誘人姿態爭做「甫士王」，完全不顧形象，當中陳煒做出雙手夾胸動作；Bosco向後拗腰；新晉男神朱鑑然則轉身挺起屁股；陳敏之與胡渭康不約而同趴地扮狗仔求偶，被曾志偉笑他們是狗男女。有舞蹈底的草蜢不甘示弱，順應「藝人經典甫士」題目，蘇志威輕易擺出拱橋，蔡一傑（傑仔）更連環模仿陳百強、羅文、梅艷芳、張國榮及關德興的招牌動作，並笑說：「認唔認到我扮誰人，你老友呀！」志偉讚歎並笑說：「個個都唔喺度嘞，你扮啲在生的得唔得？」並稱要為關楓馨起花名「關德興」，讓人容易記得。

傑仔受訪時重提多年前上《獎門人》節目，因食辣辣壽司導致腸胃不適，完騷後被送到醫院治療，經歷難忘，故今次講明玩遊戲不會亂吃東西，他笑說：「我玻璃胃，若玩遊戲要我吃東西，我實畀志偉食。不過我預定會玩到濕身，所以gel起頭髮，準備了淋水裝。」

蘇志威：演唱會加場要睇時機

蘇志威表示久未主持綜藝節目，都歡迎各單位接洽。談到胡楓（修哥）因確診新冠病毒，被迫押後紅館個唱。傑仔表示已慰問修哥，最近草蜢為10月紅館演唱會綵排，也加強防疫措施，希望演出順利，他說：「蔡一智最近成為密切接觸者，為安全起見，他暫時隔離，所以今晚缺席。我們開騷前盡量減少去人多地方，綵排及開會前都會做快測。」至於演唱會可會再加場？蘇志威表示要睇時機，因為租場要辦好多手續，也要遵守好多指引。

Bosco自認是玩得之人，成為《獎門人》常客，笑稱多年前跟張家輝上節目，擘大字馬吹蠟燭，結果拉傷大髀肌肉，隱隱作痛。問到今次可有預先拉筋迎戰？他笑說：「我覺得今日不會重複再玩這遊戲，我預計會濕身，已帶來衣服、內褲做後備。」他又取笑蔡思貝沒帶後備內褲。蔡思貝說：「不緊要啦，濕完等乾，又是一條好漢。」她稱這節目滿載童年回憶，今次第一次做嘉賓，非常期待，「個個經典遊戲都想玩，我想試食辣辣壽司呀」。

Bosco曾連續12日拍劇無瞓覺

提到Bosco拍檔吳卓羲在內地綜藝節目爆辛酸史，稱昔日在無綫拍劇試過連續7日沒睡眠休息。Bosco表示也有類似經歷，「我最高紀錄好似連拍12日沒睡覺，連司機和助手都要輪更接力，我幾想找替身，真的好辛苦，總之未埋位拍就合上眼，是一個過程，好多無綫出身的藝人都好捱得」。

蔡思貝稱只曾經歷連續4日開工沒休息，現在回想這段艱辛日子，有種回甘味。

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