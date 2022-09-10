【開箱】《安娜》 秀智用謊言加努力改變人生

盜用他人身分上位

韓劇《安娜》早於6月24日透過Coupang Play上架，直至最近在影視串流平台Prime Video播放，香港觀眾終可收看。劇集改編自韓國小說《親密的異邦人》，由電影《Single Rider》李珠英執導。全劇共分6集，另有8集長導演版本。事緣導演不滿平台擅把8集劇本濃縮成6集推出。Coupang Play反指曾向導演提出刪剪但不果，才自行剪輯出街。

《安娜》講述1980年代出生的李誘墨（秀智飾），父親經營西裝店，母親為聾啞人士。誘墨家境貧窮，欠缺物質生活，但天生麗質、品學兼優，成為校內高材生。正當誘墨準備大學公開試之際，她被揭發與校內音樂老師拍拖，因此被迫轉校，獨自搬到首爾求學，可惜升學過程不順利，誘墨為免父親擔心，胡說順利考上大學。其後她結識有錢男友姜在浩（許亨圭飾），正當二人計劃一起出國進修時，男方終識破女友不是大學生。

與此同時，誘墨父親病逝，她即「打回原形」，只好一邊兼職一邊求學，後來找到一份不須經驗與學歷的工作，就是擔任「富二代」李賢珠（鄭恩彩飾）經營的畫廊職員兼私人助理，但因工作辛勞而身心俱疲。後來誘墨轉當補習老師，想到盜用李賢珠曾以「安娜」之名在美國考取的大學學歷，逐漸化身成為美術系年輕教授「李安娜」，並與年輕企業家崔志訓（金準韓飾）結婚，協助丈夫從政。

謊言背後仍靠努力

《安娜》描寫一個看似微不足道的謊言，竟能改變人生的故事，也可說是貧窮少女的求生記。誘墨一生總與「謊言」糾纏，例如年幼時認識西裝店一名外籍顧客，對方十分疼惜她，私下教她彈琴、外語及人生道理，原來此人天生自卑，對外謊稱是英國貴族。誘墨這段童年故事，奠定她有不一樣的人生。

誘墨盜用別人身分過活多年，觀眾難免覺得劇情「離地」，反問沒人質疑過她？事實正是如此，旁人根本懶得理會別人身世，也諷刺大部分人只看外表，看到穿得光鮮亮麗、表現優雅的誘墨，就無條件相信她的學歷，加上誘墨天生聰敏，只是家貧失去學習機會。她當上導師後，一邊學習一邊教學，其學生也有優異成績。她借助「安娜」身分踏出第一步，然後繼續付出努力，一步一步成為智慧與美貌並重的教授。不禁令人反思，究竟學歷重要，還是實力重要？

演技細膩層次豐富

誘墨生性自滿，座右銘是「決定要做一件事，就要做好為止」；她並非受虛榮蒙蔽，一直反對丈夫從政，就是怕身分太高調。她因自尊心強，不想成為低聲下氣的寄生族，才選擇說謊。另一方面，李賢珠發現自己身分被盜用後，沒有即時揭發誘墨，反而向她勒索，原來李賢珠的大學學歷也是用錢買回來。誘墨不為榮華富貴而說謊，讓觀眾同情她。

秀智由18歲少女演到30多歲妻子，從清貧學生變成知名人士，演技細膩且展現不同層次，初段的天真純情，到決心改變人生，尾聲為說謊而後悔，兼要忍受丈夫的惡行，可說是秀智從影至今的代表作品。