【開箱】《獸獵》 人不犯我 獅王豈會全力反撲？

新片《獸獵》（Beast）講述父親為保護女兒不惜單挑非洲獅王的驚險故事，艾迪斯演來充滿說服力。巧合的是，他跟狄達絲雲頓（Tilda Swinton）合演魔幻片《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）同日在港開畫，正好展示他的演技多樣性。

野獸智慧媲美人類

《珠峰浩劫》導演巴特沙戈馬古（Baltasar Kormakur）執導、艾迪斯艾巴跟《D-9 異型禁區》沙杜高柏（Sharlto Copley）合演《獸獵》，講述紐約醫生奈特（艾迪斯艾巴飾）歷經喪妻之痛，於是帶着兩名女兒到首次與妻相遇的非洲，在國家公園任職保育員的好友馬田（沙杜高柏飾）帶領下，來一場家庭精神療傷之旅，然而行程剛開始，他們即被巨獅盯上，面對百獸之王瘋狂襲擊，必須想法子在大自然掙扎求存。

類似人獸大戰電影，荷李活俯拾皆是，由《大白鯊》到《侏羅紀世界》數之不盡，為了增加官能刺激，戲中出現的野獸，智慧媲美人類，《獸獵》亦不例外，非洲獅王恍如職業殺手，明明是龐然大物，卻可殺人於無聲，感覺有點離地。

《獸獵》片長只有93分鐘，在擅拍災難和動作片的巴特沙戈馬古處理下，全片節奏明快，電影開場簡單交代奈特一家三口到非洲旅行的原因，除了悼念亡妻，更重要的是修補家庭裂痕。奈特雖是醫生，卻能醫不自醫，無法挽救婚姻，加上妻子患癌離世，他未有陪伴在側，惹來女兒不滿，奈特自知理虧，才想設法補償。

獅子在前賊人在後

旅程甫開始，殺機已掩至，馬田遭獅子襲擊受傷，奈特一家亦險成爪下亡魂，加上座駕失事，眾人走投無路，難道任由野獸宰割？此時一班非法捕獵者趕至，奈特以為天無絕人之路，事實卻是這些僱傭兵最痛恨的並非森林猛獸，而是反對甚至狙擊他們的國家公園保育員，結果外憂未除，先爆內亂，槍聲響起，哪邊人馬能夠笑到最後？

《獸獵》有着跟同類型驚慄片相似的主旨，就是襲擊人類的野獸固然可怕，但是人類跟同伴自相殘殺，豈不更血腥暴力？電影提到非法捕獵問題，《侏羅紀公園》系列亦有提及，可見荷李活關注種族及性別平權問題之餘，亦呼應環保大趨勢，值得觀眾反思。

CG獅子效果逼真

電影開場提到非法捕獵者過去在草原槍殺河馬及長頸鹿等野獸，藉以謀取暴利，近年把目標轉移到獅子身上。他們裝設陷阱，連殺多頭獅子，剩下一頭「漏網之魚」，含恨伺機報仇，奈特等人無辜成為非法捕獵者的代罪羔羊。

《獸獵》戲中出現獅子，來自《復仇者聯盟2：奧創紀元》的視覺特效班底，全以電腦CG製作而成，栩栩如生以假亂真，電影幾場人獅搏鬥場面，速度力量十足，過程緊張刺激，令人手心冒汗。

4年前曾獲美國《人物》雜誌選為年度最性感男星的艾迪斯艾巴，扮演醫生角色恰如其分，他跟《逃出魔幻紀：霸氣升呢》狄維莊遜（Dwayne Johnson）最大分別是，觀眾不覺得他能夠徒手殺敗獅子，減低「主角光環」帶來的失實感覺。

上映日期：9月1日