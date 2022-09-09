曉治積曼宣傳新片 真人騷男星求婚搶鏡

【明報專訊】第79屆威尼斯影展接近尾聲，入圍主競賽單元的《爸爸可否不要老》導演科倫薩拉（Florian Zeller）新片《The Son》，前晚舉行首映禮，戲中主角包括「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、《婚姻故事》羅拉丹（Laura Dern）及《職業特工隊：叛逆之謎》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）齊齊亮相，跟劇組無關的真人騷男星Alessandro Basciano忽然在紅地氈下跪向女友Sophie Codegoni求婚，成功以奇招搶鏡。