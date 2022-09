《木偶奇遇記》Disney+日首映 湯漢斯夫婦行紅地氈 貝兒娜森拍紀錄片撐年輕人

迪士尼推出影視串流平台Disney+未夠3年,截至上季訂戶總數增至1.521億,若把Disney+連同迪士尼旗下Hulu及ESPN+合併計算,訂戶總數更達2.21億,首次超越競爭對手Netflix的2.207億訂戶,令到今屆Disney+日及即將舉行D23博覽會變得更加矚目。

BTS演唱會驚喜上架

迪士尼去年把9月8日定為Disney+日,即是該串流平台的全球粉絲慶祝活動,這日推出多部重頭戲,又有上台優惠。今年再接再厲,昨日推出《雷神奇俠4:愛與雷霆》、韓星劉在錫等主持綜藝節目《韓星地帶:求生大作戰》及紀錄片《歐比王肯諾比:絕地回歸》等,韓國男團防彈少年團的演唱會紀錄片《BTS防彈少年團:Permission to Dance on Stage—洛杉磯》,在未有事前宣傳下驚喜上架,至於《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)跟金像影帝湯漢斯再度合作的真人版電影《木偶奇遇記》,更是焦點所在。

《木偶奇遇記》講述湯漢斯飾演木匠蓋比特,創造出視如親子的木偶皮諾丘,當它離家出走後,木匠四出尋找,展現強大又無私的父愛;渴望想成為真正人類的皮諾丘,最終避開壞蛋的誘騙,展開勇敢、真誠的寶貴人生。

皮諾丘由童星班傑明伊雲安斯禾夫(Benjamin Evan Ainsworth)聲演,《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)為蟋蟀占美利配音,新片將會出現多首動畫經典歌曲,包括《When You Wish Upon The Star》等。

為了隆重其事,湯漢斯前日偕妻麗達韋遜(Rita Wilson)出席《木偶奇遇記》加州首映禮,二人穿著黑色情侶裝行紅地氈,恩愛如昔。同日亦有《我的成長路》洛杉磯首映活動,一身名牌打扮的金像影后貝兒娜森,首次擔任紀錄片監製和導演,當然現身撐場。

《我的成長路》全季共分10集,每集講述一名18至22歲年輕人的成長故事,包括南亞裔女生的減肥經歷、無家可歸男孩爭取獎學金的奮鬥史,以及非裔少女對跨性別身分的認同過程等,藉以探討「青春期」這個獨特而敏感的話題,見證貝兒娜森以實際行動支持新一代。