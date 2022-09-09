《木偶奇遇記》Disney+日首映 湯漢斯夫婦行紅地氈 貝兒娜森拍紀錄片撐年輕人

迪士尼推出影視串流平台Disney+未夠3年，截至上季訂戶總數增至1.521億，若把Disney+連同迪士尼旗下Hulu及ESPN+合併計算，訂戶總數更達2.21億，首次超越競爭對手Netflix的2.207億訂戶，令到今屆Disney+日及即將舉行D23博覽會變得更加矚目。

BTS演唱會驚喜上架

迪士尼去年把9月8日定為Disney+日，即是該串流平台的全球粉絲慶祝活動，這日推出多部重頭戲，又有上台優惠。今年再接再厲，昨日推出《雷神奇俠4：愛與雷霆》、韓星劉在錫等主持綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》及紀錄片《歐比王肯諾比：絕地回歸》等，韓國男團防彈少年團的演唱會紀錄片《BTS防彈少年團：Permission to Dance on Stage—洛杉磯》，在未有事前宣傳下驚喜上架，至於《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）跟金像影帝湯漢斯再度合作的真人版電影《木偶奇遇記》，更是焦點所在。

《木偶奇遇記》講述湯漢斯飾演木匠蓋比特，創造出視如親子的木偶皮諾丘，當它離家出走後，木匠四出尋找，展現強大又無私的父愛；渴望想成為真正人類的皮諾丘，最終避開壞蛋的誘騙，展開勇敢、真誠的寶貴人生。

皮諾丘由童星班傑明伊雲安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）聲演，《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）為蟋蟀占美利配音，新片將會出現多首動畫經典歌曲，包括《When You Wish Upon The Star》等。

為了隆重其事，湯漢斯前日偕妻麗達韋遜（Rita Wilson）出席《木偶奇遇記》加州首映禮，二人穿著黑色情侶裝行紅地氈，恩愛如昔。同日亦有《我的成長路》洛杉磯首映活動，一身名牌打扮的金像影后貝兒娜森，首次擔任紀錄片監製和導演，當然現身撐場。

《我的成長路》全季共分10集，每集講述一名18至22歲年輕人的成長故事，包括南亞裔女生的減肥經歷、無家可歸男孩爭取獎學金的奮鬥史，以及非裔少女對跨性別身分的認同過程等，藉以探討「青春期」這個獨特而敏感的話題，見證貝兒娜森以實際行動支持新一代。