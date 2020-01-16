10．22西九開騷設點唱環節 陳曉東想邀MIRROR任嘉賓

「事事親力親為好頭痕」

受訪時，東東表示公布開騷前夕緊張到失眠，幸好歌迷留言鼓勵，猶如打下強心針。他為了讓個唱變好玩派對，正跟團隊設計舞台效果，本想加無人機及不同機件元素，但在審批過程遇到限制，未必能實現所想，他說：「有點挑戰，但不會失望，我理解要以安全為重。」

東東回想2019年在港開騷，當時老婆好落力，在場外攤位幫手銷售海報，但今次表演就少了這個賢內助在身邊，他笑說：「老婆已回北京，照顧兩女兒開學，所以我事事親力親為，好頭痕。」他預算個唱獻唱20多首歌，大部分以廣東歌為主，並找來C AllStar成員吳崇銘（King）一齊捽碟玩音樂，又想邀請新一代歌手任嘉賓，同台合唱交流，他說：「好多新一代歌手唱歌好好，我好欣賞炎明熹、MIRROR等，但聽講MIRROR休息中，我嘗試聯絡，看到時能否請到他們來。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳