《飯戲攻心》成今年港產喜劇開畫票房冠軍 林明禎豬籠入水 目標背山面海單位

《飯戲攻心》前日開畫，戲中演員「大馬女神」林明禎現身旺角的戲院謝票。身穿短褲的林明禎大騷美腿，吸引大批市民圍觀，她更非常識做，在現場大派心心，其間宣布好消息，稱《飯》片是今年香港喜劇開畫票房No.1。她說：「因為有你們，很犀利。」林明禎表示跟多名前輩合作非常緊張，有多場戲都是圍在一起演出，當她講對白時，一眾演員都會盯着她，令她更加緊張，但還是要克服，她說：「我的廣東話不好，最難說是『梅菜扣肉』，而最難忘是跟黃子華在天台擁抱一幕。」

連踩7場謝票活動

林明禎受訪時稱前晚連踩7場謝票活動，但一點都不覺疲累，反而很興奮和期待，希望之後有機會跟黃子華一起謝票。談到日前拉大隊睇黃子華主演的舞台劇《最後禮物》，林明禎表示首次在港看舞台劇，覺得好震撼，舞台、美術都好漂亮，演出很有張力，令她也想挑戰演出舞台劇。想再跟黃子華合作？她說：「有機會當然想，很想跟子華哥再合作，因為我們拍《飯戲攻心》時真的很開心，氣氛很好，令我每日都很期待開工。」

預告月尾清涼Look廣告面世

林明禎最近晉升為「香港廣告女神」，是否豬籠入水？她笑認掙了不少，但沒真正計過有多少。已夠錢在港置業？她說：「現在目標可以大一點，以前可能只想面海，現在可以多一個背山的要求，因為我媽咪喜歡空間較大的單位。（計劃定居香港？）如果有工作便留耐一點。我過幾天又要飛去台灣了，所以現在很努力謝票。」對於有網民嫌她拍的廣告太多？林明禎笑說：「之後會更加多，大家拭目以待。（會否以清涼Look回饋粉絲？）月尾有個廣告會穿得較清涼，大家期待吧，不要嫌看我太多。」

港片強勢 《明日戰記》近5000萬

近期港產片強勢回歸，多部電影大收旺場，陸續報捷，由古天樂監製兼主演的《明日戰記》截至前天收逾4760萬元，票房邁向5000萬大關。MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）演出的《阿媽有咗第二個》及呂爵安（Eden）主演的《闔家辣》分別收3300萬和3200萬。

黃浩然執導，製作費270萬的《緣路山旮旯》亦收900餘萬元，有望衝破千萬票房。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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