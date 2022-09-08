年初誕兒子 以夫心儀畫家命名 珍妮花羅倫斯自爆兩度流產

現年32歲的珍妮花羅倫斯訪問中自爆兩度流產；第一次20出頭時發現懷孕，原計劃墮胎，最後單獨在蒙特利爾時流產。另一次在婚後，當時正在拍《千萬別抬頭》，亦不幸流產告終。珍妮花受訪時亦提及關心政治與公民參與的重要，對於數月前墮胎權被推翻，仍憤憤不平；並表示政見上的分歧，讓她過去5年以來一直努力修補跟家人的關係，「過去5年我努力想原諒家父及屋企人，並嘗試了解：大家很不同，無論是他們吸收的資訊或生活都迥異」。珍妮花稱跟家人的分歧是在他們投票給特朗普後，「不想貶損我的家人，但我知道很多人在家中也有相似處境，怎麽會把女兒從小養育到大，但認為她不值得公平對待？怎麽會這樣？」

訪問中珍妮花羅倫斯還提到荷李活男女星酬勞不公的話題，「做了多少根本沒關係，我依然無法跟哪個男演員得到同樣薪酬，就因為我的陰道？」早前《Vanity Fair》報道指《千萬別抬頭》跟她戲分相當的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），就收多500萬美元片酬。