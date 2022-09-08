Netflix《毒梟聖徒》河正宇與黃政民合作夢想成真 張震隔空宣傳曬韓語獲讚凍齡

文：蘇珮欣

《毒梟聖徒》靈感來自韓國毒梟趙奉行的真人真事，講述扮演商人的河正宇，遠赴蘇里南營商，在當地遇上表面仁慈其實充滿貪念的毒梟黃政民，河正宇因此背上販毒罪名冤枉入獄。黃政民其後忙於對付唐人街黑幫老大張震，又要面對國情局追捕。國情局特務朴海秀假扮商人，又安插河正宇擔任間諜。然而黃政民身邊有得力左右手趙宇鎮及法律顧問柳演錫，增添了破案難度。

黃政民受後輩恭維

《毒梟聖徒》全劇6集，製作費350億韓圜（約2億港元），在韓國濟州、全州、茂朱、安城、首爾、盆唐等地取景，還遠赴多明尼加共和國拍外景，集結韓國實力派男星主演，成為Netflix今年最讓人期待的韓劇之一。主角黃政民、河正宇、朴海秀、趙宇鎮及柳演錫昨日現身新劇記者會。河正宇與黃政民首度合作，前者感嘆大學畢業後，加入經理人公司時遇上黃政民，當時對方非常親切，對自己照顧有加，河正宇說：「2005年我首次主演電影《得不到原諒的人們》，黃政民專程來試映會撐場，從那時開始我就希望跟他合作，沒想到一等17年。如今夢想成真，拍攝期間一直很感恩。」黃政民聞言說非常渴望跟河正宇合作，又感謝導演尹鍾彬牽線。

身為前輩的黃政民謙稱能與一群出色演員合作，感到幸福。黃政民此話一出，身為後輩的柳演錫立即大賣口乖自言當兵時看黃政民的作品，已渴望跟對方合作。朴海秀更誇張，稱早在朝鮮時代1900年已想與黃政民合作。受盡吹捧的黃政民大呼受不了兼丟臉，惹來全場笑聲。

現年45歲張震首度拍韓劇，昨日未有出席記者會，但錄影片段並以中英韓三語打招呼。張震感謝導演尹鍾彬飛到台北邀他演出，並感謝所有演員及工作人員的照顧，稱在韓國拍攝期間如同踏上美妙旅程。尹鍾彬透露早已是張震粉絲，盛讚他是最出色的華人演員之一，覺得劇中唐人街黑幫一角必定由張震來演，所以特別飛到台北與他見面。曾與張震在韓片《呼吸》合作的河正宇表示，跟對方相隔10多年再見，驚訝張震一點沒變老，還大讚他為人貼心，雙方合作愉快。黃政民稱：「我是看張震電影長大的。」還爆料私下相約吃飯喝燒酒。