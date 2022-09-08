兩劇入圍金鐘獎 謝盈萱感謝黃秋生 《華燈》林心如楊謹華爭視后

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楊祐寧憑《華燈初上》角逐最佳戲劇節目男主角，跟《茶金》溫昇豪與郭子乾、《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭、《斯卡羅》查馬克法拉屋樂及《逆局》朱軒洋爭獎。

女兒身陳亞蘭角逐視帝

今次視帝之爭最大亮點是女兒身的陳亞蘭，在《嘉慶君遊台灣》中展示帝王霸氣，英氣十足不輸男演員，破天荒入圍爭視帝。對於陳亞蘭報名男主角，大會解釋「評選是以角色的性別為主」，因此陳亞蘭可報名角逐視帝。

最佳戲劇節目女主角獎入圍名單，林心如與楊謹華在《華燈初上》的角色爭男人，戲外亦同室操戈，雙雙角逐視后，並硬撼《四樓的天堂》及《俗女養成記2》兩劇入圍的謝盈萱，以及《國際橋牌社2》范宸菲。林心如與楊謹華獲知入圍後感到好開心，林心如說：「評審看到我們的努力，給予《華燈》肯定，未來會製作更多更精良的作品帶給大家。」楊謹華則表示：「謝謝金鐘獎評審讓我再次被這樣的溫暖包圍，期待《華燈》收穫滿滿，劇組每一位都是最棒的！」謝盈萱憑兩劇爭金鐘視后，她開心感謝評審們，亦特別多謝在《四》劇的對手黃秋生，稱秋生哥強勁的表演能力，帶領她到不一樣的地方。

吳慷仁與女友齊入圍

早前來港拍戲的吳慷仁，以《斯卡羅》入圍角逐最佳男配角，吳慷仁的女友邵雨薇則以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，獲提名迷你劇集最佳女主角獎。

名額少遺珠多

另一方面，《逆局》周渝民、《四樓的天堂》黃秋生、《火神的眼淚》林柏宏、《俗女養成記2》天心未能入圍，金鐘獎評審團主席陳慧玲受訪時表示：「遺珠大珠小珠落一地，就是遺憾，今年真的擠爆了，但是名額就這麼少，能入圍就是無上的光榮。」陳慧玲表示周渝民在《逆局》演得很棒，但1人就1票，沒有就是沒有；她稱《四樓的天堂》黃秋生的表現大家都有看見，也很可惜。

此外，《茶金》以16項提名領跑，其次為15項《俗女養成記2》、13項的《斯卡羅》和《良辰吉時》，以及11項《華燈初上》。