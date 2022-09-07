【開箱】《三千年的渴望》好好說故事 《末日先鋒》導演交出新戲象

當學者遇上精靈

《三千年的渴望》講述學者艾莉菲亞在伊斯坦堡出席學術會議期間，遇到法力無邊的精靈，願意為她實現3個願望以換取自由；但理性的艾莉菲亞知道童話故事入面所有願望都得付出沉重代價；精靈傾訴自己過去幾千年的經歷，盼艾莉菲亞改變心意。

佐治米勒前作《末日先鋒：戰甲飛車》已是7年前的電影，該片大部分在戶外取景，《三千年的渴望》剛好相反，室內景佔多數。後者改編自英國女作家A.S.拜厄特（A.S. Byatt）於1994年出版的短篇小說《The Dijnn in the Nightingale's Eye》，佐治在該書出版沒多久已買下電影版權準備搬上大銀幕。他稱該故事很簡潔地道出人生中很多奧秘與迷思，看後一直念念不忘，「這故事很獨特，無法被界定類型，而且說出了一個重點，就是很多事情並不像表面看來的簡單，故事裏還有故事，有點像《一千零一夜》」。醖釀多年，他最後敲定《曼德拉-自由之路》艾迪斯艾巴（Idris Elba）和《玉子》狄達似雲頓（Tilda Swinton）分別扮演精靈和艾莉菲亞。

此片是有關說故事的故事；艾莉菲亞是學者，精通所有神話，為故事着迷，但當瓶子釋放出精靈，給她3個願望，卻拒絕接受；反而當精靈訴說自己的故事，她變成細心的聆聽者，感受很深。3個故事中分別是精靈沒能得到示巴女王的愛；之後嘗試幫助女奴隸得到王子的愛，以及到19世紀中，他戀上十分聰明且渴求知識，卻被年邁富商丈夫囚禁在大宅的女孩。3段故事橫跨3000年，令艾莉菲亞聽得入迷，但她一直孤獨生活，本身無故事可說，直到遇上精靈，從他的故事裏，由理解到同情到生愛到衍生渴望。由最初敵視許願或根本沒願可許，到後來由渴望延伸到很多願望盼能達成，超凡學者入世，如同精靈最後也學習人類的生活，兩人返回倫敦，再次點出主題，人類古今的渴望到底是什麽？只要真心愛就能獲得自由，艾莉菲亞終於實現了這長久盼望，形成美好結局。

佐治米勒拍攝類型多變

佐治米勒營造畫面方面，從不讓觀衆失望；繼《末日先鋒：戰甲飛車》後再與同鄉攝影師John Seale合作，每一幕都是視覺盛宴。佐治米勒沒拘泥於某一電影類型，更令觀衆有所期待。最奇怪他本來是一名醫生，電影卻是完全兩個世界，然而從《霹靂神探怒掃飛車黨》和續集《開路先鋒》蜚聲國際，捧紅了米路吉遜（Mel Gibson），到奇幻愛情喜劇《衰鬼捉伊人》、真人加動畫木偶的《寶貝小豬嘜之豬嘜愛漫遊》，都是截然不同的類型；也許《再生之旅》講述一對夫婦如何以各種方法拯救患上絕症的兒子，已是最貼近佐治米勒的醫科本業。他憑《踢躂小企鵝》贏得奧斯卡最佳動畫，同樣讓觀衆意想不到。佐治米勒正在拍《末日先鋒：戰甲飛車》前傳《Furiosa》，《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）伙拍「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演，據報預計今個月煞科，不過要等到2024年才有機會欣賞，不知道他又會帶給觀衆什麽視覺新體驗？上映日期：9月1日