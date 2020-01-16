伙煮食KOL主持飲食節目 陳穎欣身形愈做愈脹

Yanny透露煮的部分由Arthur負責，充當助手的她在旁協助。自言饞嘴的Yanny，平時在家會入廚，只是比較怕揸刀和看到海鮮死的一刻，但Arthur很好，知她怕會預先處理好，當然也有把握機會請教對方，「我覺得煮東西最難是用心煮，我很懶，經常跳步驟，不跟食譜又懶得量分量，所以就算弄麵包都出事」。Yanny稱今次合作，從Arthur身上學到用心煮的精神，大讚拍檔拍完節目那麼辛苦，還可以日日出片，實在甘拜下風。

難忘男友烚烏冬配剩菜

問到拍完節目後，可有增加她對下廚的興趣？Yanny笑稱對煮食的心思，已用盡在過往追求男朋友身上，「以前我會為對方炮製曲奇、蛋糕等，會搞很多花臣，所以這方面的配額已經耗盡，現在講求快靚正『醫肚』」。她表示喜歡會下廚的男生，現時男友雖然不是廚藝了得，但也願意為她入廚，「男朋友很有心的，試過在我病的時候，煮了一個白烚烏冬給我，裏面還加了一些前一晚吃剩的沙律菜，雖然不好吃，不過是窩心的」。

首次拍攝電視節目的Arthur，最難忘在「熱廚房」拍攝，他說：「拍攝的廚房很靚，但冷氣不夠，很熱，拍到第二集我們已經頂不住，上身是廚師衫，下身穿短褲。」問到節目中可曾試過Yanny手勢？Yanny即「自首」說：「我有炮製一個泰式香蕉煎餅給他品嘗，因為這個甜品很簡單，但最後都出了意外，就是黐底，但Arthur很細心鼓勵我。」

記者：陳釗

場地提供：The AIR（The ONE）

陳穎欣/服裝：Whistles

化妝：Onetung Ma

髮型：Calvin Tsoi@HAiR