懶理被指MIRROR停工 補缺工作增 張天賦洪嘉豪攬惜曬兄弟情

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

MC與嘉豪在音樂路上一起成長，好兄弟在演唱會多次擁抱，完騷時嘉豪攬實MC惜他臉頰，當以為MC會禮尚往來，對方沒有反應，嘉豪連環追問MC：「點解你唔惜？」「真係唔惜我？」。MC才衝去回敬惜嘉豪。嘉豪爆MC跳舞時失手，幸得他出手拯救，「我們為今次演唱會獻出多個第一次，第一次跳舞，好彩有我拉住你，否則你碌落台」。MC表示當時差點碌落台，好彩嘉豪攔住他，還打趣呼籲「賦二代」將這些照片刪除，不要外傳，怕引起他的不安。

將各自開騷 承諾一定夠飛

嘉豪在演唱會率先宣布，「今次是我們短期內最後一次合體，公司話我們要各行各路，我先行一步，今年會舉行個唱」。嘉豪很抱歉今次演唱會座位不夠，令很多「院友」（粉絲暱稱）失望，所以個唱會盡量做到大家都買到門票，至於時間、地點和場數仍未決定。「院友」聽到喜訊非常興奮。MC隨即說：「你公布完喜訊，我都有喜訊，我都有個人騷，希望所有『賦二代』入場支持，唔好咁慘捱黃牛飛，現在未講得場地，但夠坐嘅。」

MC自嘲跳舞跌倒似熊貓

MC與嘉豪騷後接受訪問，表示要開始為個唱準備。嘉豪認為難得有機會開個唱，要做足準備，今次和MC一起開演唱會當熱身，儲定些自信，時間和地點仍未定，總之一定在今年內舉行。場數交公司安排，希望所有「院友」可以入到場。MC稱有很多東西未必控制到，要時間準備，不排除會再跳舞，希望在台上有更多元化表演，突破自己未做過的東西。

說到MC跳舞失手，他說：「好似熊貓一樣打筋斗，都是一個賣點，不會因此造成心理陰影。」嘉豪笑說：「下次（開個人騷）發生事就冇人救你。」MC表示到時會依足指引。MC對第二場坐下時爆褲頭有陰影，覺得沒有安全感，所以前晚演出有所保留，不敢太大動作，「其實為今次演唱會，我已減了4公斤。（為何不除衫？）未練成可以讓大家睇到的身形，下次可能會除衫」。嘉豪表示留待各自的演唱會才除衫，不過要配合需要，未必除晒先好睇，二人均表示會積極操練 。提到MC不肯惜嘉豪，嘉豪開玩笑說MC最終情不自禁惜了他好大啖補數。MC笑說：「口裏說不。（身體最誠實）」嘉豪爸爸前晚有來捧場，還興奮站起來；MC的家人也有捧場。

「賦二代」Lucy坐頭行手舞足蹈

問到MIRROR停工兩個月，有傳他們一些工作轉移到MC身上，問他近日是否多了很多工作？MC說：「我冇特別留意，這幾個月一直忙準備演唱會，排舞和練歌。」嘉豪自嘲練舞兩個月仍是這樣子，MC安慰拍檔，認為二人是新手，表現算合格，「跳舞唯一經驗是參加《全民造星II》時跳過，但當時準備時間不多，今次有老師從旁指導，每個地方都執得很仔細，很大幫助」。

李璨琛的4歲囡囡李元元（Lucy）是「賦二代」，前晚坐第一行捧場，母親梁志瑩在社交網貼Lucy睇騷照片，看得很投入的她表現興奮，揮動熒光棒和手舞足蹈。

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