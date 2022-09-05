【開箱】《孤疑前傳》 變態女惡鬥癲媽 不老傳奇破滅

逃離精神病院 冒充失蹤女童

《孤疑前傳》講述不老症女孩Leena身處愛沙尼亞的薩仁精神病院，精心計劃逃離後，冒充美國富裕家庭的失蹤女兒Esther，與「家人」團聚。母親Tricia後來起疑，包括發現Esther忘記很多事情，忽然有東歐口音，以及畫技突飛猛進，並跟畫家父親Allen的關係日趨密切。一直調查這宗失蹤案的刑警Donnan亦覺得奇怪，並到他們寓所蒐證，結果發現「重返家庭」的Esther與原來失蹤女童的指紋不符。

扮演Esther的伊莎貝福曼（Isabelle Fuhrman）當年拍《孤疑》時年僅12歲，符合當時片中敘述主角的外在年齡，也讓此角成為荷李活恐怖片新經典人物。伊莎貝的父親曾經從政，並角逐眾議員，她媽媽則是來自摩爾多瓦共和國的猶太裔移民，曾任職記者及作家，成立過素食公司。伊莎貝片中的東歐口音，大概師承其母。《孤疑》成功，童星出身的伊莎貝眼神陰森，女童軀體卻承載熟女靈魂，功不可沒。同樣以不老症為驚慄主軸的《殺人犯》，為何淪為影評人和觀眾笑柄？片中「Esther」譚真一明明是小孩，卻在「父親」郭富城拆穿他身分後忽然變聲，換成沙啞佬腔說：「我又諗起你老婆喇。」怎不教人失笑？

另一恐怖片經典《凶兆》，講述撒旦之子Damien嬰兒時，被格力哥利柏（Gregory Peck）扮演的美國駐英大使偷龍轉鳳，藉此安慰難產太太，結果鑄成大錯。當家破人亡，他在教堂準備手刃時年5歲的Damien時，對方一臉童稚，他才會剎那猶豫，淪為尾隨警察的槍下亡魂。這一例子證明兒童天真爛漫的臉容，在驚慄片從來帶出反差；此所以伊莎貝福曼13年前成功，多年以後劇組堅持她再親身上陣，變成敗局之始。伊莎貝福曼已25歲，劇組稱棄用電腦特效，改以替身、借位及特效化妝營造9歲Esther，效果如何？讓同場演對手戲的演員穿上高跟鞋、站在高台取景，在視覺上構成伊莎貝扮演的Esther較為矮小，再以拍攝角度遷就，以小女孩身形而言，效果不是太差。然而伊莎貝已25歲，除非用回2009年《孤疑》的片段，否則大部分時候她演繹9歲女童，還是無處不穿崩，有誰會相信片中Esther年僅9歲？劇情講述她盜走Tricia座駕後，邊開車邊塗口紅又抽煙，之後遭警察截停，沒有多問，隨隨便便就送她回家，掀起殺戮的開端，劇情是否太過薄弱？

惡人遇對手 劇本有局限

《孤疑前傳》最大的戲劇轉折來自刑警Donnan發現Esther的指紋與失蹤者不符，當觀眾相信她會被揭穿之際，Esther已尾隨而至Donnan寓所（不得不說那消失的餐刀鏡頭實在太畫蛇添足）。Esther殺得興起，Donnan頻死仍想反擊，Tricia突然出現，連環向Donnan開槍，不止Esther目瞪口呆，觀眾可能都想問：「呢個阿媽咩事？」此前編導提示觀眾，Esther往見心理治療師，很多事情都忘記了。彈琴技術精湛，足可登國際舞台；繪畫技巧更讓畫家父親Allen驚艷，鏡頭交代Tricia都是從旁觀察，怎麼女兒殺害調查失蹤案件的警員，她會成為幫兇？她不是也在懷疑Esther嗎？為免打擾仍想入場的觀眾，在此不贅。只能說Esther永遠如小女孩的不老之苦，形成病態心理，而且有暴力傾向；片中她的對手卻是個為兒子、為丈夫不顧一切的瘋狂媽媽，暴力和血腥程度，比Esther有過之而無不及。拍攝前傳的難度也在於此，明知Esther不會死，因為續集多年前已上映，所有關乎生死的肉搏，只是戲劇效果，根本不必緊張，這正是前傳劇本的最大局限。

上映日期：9月1日