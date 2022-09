【明報專訊】影視串流平台亞馬遜Prime Video本月1日推出重頭劇《魔戒:力量之戒》(Lord of the Rings: The Rings of Power),被視為《魔戒》電影系列的前傳,製作費高達4.65億美元(約36.2億港元),刷新電視史上最高紀錄,還未計2.5億美元(約19.5億港元)小說改編版權的支出。亞馬遜對《魔》劇寄望甚殷,雖然部分網民批評劇中由黑人演員蘇菲亞諾維特(Sophia Nomvete)扮演矮人族公主Disa,只為政治正確,討好平權分子,有違原著精神;亞馬遜前日公布該劇收視卻報捷。