《聲夢2》XiX否認內定冠軍 相信賽果公平 炎明熹染疫打亂工作 姚焯菲Yumi慰問

記者：林蘊兒

Gigi目前接受隔離，冼靖峰與詹天文與她同台演出音樂會，被列為密切接觸者，要隔離觀察，因此昨日一同缺席與《聲夢傳奇2》學員合唱歌的MV拍攝。詹天文昨日在社交網發文祝Gigi早日康復，並叮囑對方照顧好自己，Gigi簡單回覆「謝謝」。Gigi原本有份演出周五商台舉辦的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，估計仍接受居家隔離的她出席音樂會機會不大，確實消息有待官方進一步宣布。

跟師弟妹分享備戰心得

《聲夢傳奇2》決賽於10月2日舉行，臨近大戰前夕各學員心情愈見緊張。他們跟《聲夢》第一季的師姐師兄，包括姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪及何晉樂等，合唱快歌《Hat Trick》展舞技，昨日於西貢片廠拍MV。

升呢為師姐的Chantel和Yumi表示有向一班師弟妹分享賽前備戰心態和護養喉嚨聲線心得，例如減少吃煎炸熱氣、甜味和辛辣食物。Chantel承認在新學員中，與女團XiX較為熟稔，可能大家年紀相若，令她想起昔日的自己，難怪合照前Chantel一見XiX即擁抱又傾個不停。Yumi沒特別留意哪一名新學員，「覺得每人風格各有不同，就算唱跳也未必有較大勝算機會」。提到Gigi不幸染疫，Chantel和Yumi有傳短訊慰問好友，祝福對方早日康復，透露Gigi有回覆表示專心留家休養。

同樣要兼顧學業和工作的Chantel和Yumi，不擔心太忙會影響身體健康，跟Gigi一樣抵抗力轉差易受感染。她們說：「我們這星期沒有見過Gigi，都不太擔心，日常會做足防疫措施。除演出外，我們其餘時間盡量戴口罩，又經常消毒保持衛生，每日都會做快測，家人都有提醒要小心。」

XiX否認心散 全力以赴

《聲夢 JUNIOR》出身的6人女團XiX，其中兩名成員楊秉頤（Caitlin）及繆昀希（Charlotte）因事未有現身，需另選日子齊人再補拍。決賽日期將至，她們希望做到最好，外界有傳節目內定賽果她們會獲勝，成員梁善知（Crystal）說：「沒有聽過，相信全部都是公平，大家都全力以赴。」

提到郭偉亮（Eric Kwok）公開責《聲夢2》有些學員表現心散，似細路仔玩泥沙；擔任紅隊導師之一的李幸倪（Gin Lee）曾因不滿學員表現，欠缺自信的態度，發火想辭職不任導師。XiX聞言說：「我們向來好乖、好聽話，有聽取導師意見並改進，可能有時疲倦，精神不集中表現未達要求，平日練習時都好盡力，學員間更會互相提點。」有傳她們不回覆導師電話信息，莊殷玥（Vici）否認，強調有回覆，因為是基本禮貌。對於Gigi不幸中招，XiX表示會小心，飲水和唱歌才敢脫口罩，盡量保持社交距離。