【開箱】《父女7日變》 新垣結衣經典重拍 愛情重於親情

父女出意外互換靈魂

日劇《父女7日變》2007年首播，新垣結衣首次擔綱主演，全劇平均收視率錄得13.9%，最高一集更達16.7%，不單收視理想，更為新垣結衣贏得最佳女配角獎。故事改編自五十嵐貴久的同名小說，其後被韓國及越南翻拍成電影。

相隔15年後，新版《父女7日變》捲土重來，故事講述高中二年級女生川原小梅（飯沼愛飾）步入青春期後，愈來愈討厭爸爸川原恭一郎（真島秀和飾），嫌他老套又長氣。任職化妝品公司的恭一郎，雖然疼惜女兒，卻不懂與她溝通，父女幾乎沒有交談。某日，二人在回家途中相遇，同時遇上意外，在醫院醒來後，驚覺靈魂互換。從此小梅代替爸爸上班，恭一郎則到學校上課，還要跟女兒暗戀的大杉健太（長尾謙杜飾）約會。

飯沼愛難比「國民老婆」

劇集賣點是父女被迫以對方身分生活，因而鬧出不少笑話，他們為了不被揭穿而秘密溝通，開始懂得從對方角度思考，從而改善父女關係，並為再次交換靈魂而努力。新版仍由荒井修子編劇，比起舊版每集長約1小時，新版改以半小時的深宵劇形式推出，並把女兒的初戀故事當成主線，減少父親工作的戲分，換上「少女心」的搞笑情節，變成他跟小梅和健太的「三角戀」，而恭一郎不欲女兒被男友「搶走」的劇情亦頗有趣。另一方面，健太被小梅體內的恭一郎性格吸引，逐漸發現小梅出現「雙重人格」，導致情况變得愈來愈混亂。

扮演小梅的是19歲女星飯沼愛，她憑TBS大型選秀節目入行，作為該電視台的「親生女」，比賽結束後即擔綱女主角，去年演出日劇《這場初戀純屬虛構》，今年接棒主演《父女7日變》，重演新垣結衣經典角色，可見寵愛有加。飯沼愛演繹「大叔」性格的高中生，對新人來說極具挑戰，幸她表現尚算合格，只是肢體動作不夠生動，明顯不及新垣結衣可愛。事實上，新垣結衣獲封「國民老婆」，飯沼愛勉強跟她比較，對她來說亦不公平。

事務所力捧長尾謙杜

至於扮演恭一郎的真島秀和，經過日劇《大叔的愛》及《大叔喜歡可愛小玩意》的「特訓」後，新劇扮演女高中生又怎難倒他？其中一集講述他目擊健太向小梅表白，心生不忿繼而用腳踏地的動作，便充滿可愛少女味道；另一集講到他以手機自拍，然後改圖又玩TikTok拍片，跟足時下女生習慣，演技絕不遜於舊版的館廣。

《父女7日變》亦是尊尼事務所力捧新一代偶像的劇目，舊版由男團NEWS成員加藤成亮扮演英俊瀟灑、風靡校園的健太，新版換上浪花男子成員長尾謙杜，後者戲分更重，例如首集講述恭一郎父女遇上意外，健太是目擊者，想衝過去拯救小梅，加強健太的內心戲，令到他跟恭一郎父女的「三角戀」更有說服力。