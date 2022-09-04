珍芳達患淋巴癌覺「幸運」 接受化療半年 存活率達八成

珍芳達昨日透過社交媒體Instagram撰寫長文，自爆患上非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma），但她強調「這種癌症較易治癒，存活率達80%，我覺得很幸運」；珍芳達又表示，受惠於醫療保險，令她獲得最好的醫生照顧，現已開始接受為期6個月的化療，目前情况良好，令她可以繼續參與環保工作，「請相信我，沒有任何事情可以干擾我去關注氣候變化的行動」。

抗癌不忘關注氣候變化

珍芳達一向熱心推動環保，2015年她到溫哥華示威，抗議當地興建跨山油管，破壞環境；2019年發起Fire Drill Fridays氣候變化抗議行動，逢周五到華盛頓國會山莊示威，要求相關官員以實質行動回應保護環境的訴求，結果至少5次被警方拘捕。

事實上，珍芳達並非首次跟癌病搏鬥，2018年當她宣傳影視串流平台Netflix劇集《葛蕾絲和法蘭琪》期間，自爆曾接受嘴唇癌細胞切除手術；2010年，珍芳達亦曾以為自己罹患乳癌，其後從胸部取出腫瘤，幸好證實是良性。

曾自詡健康比父親「襟老」

熱愛運動的珍芳達，上月接受時尚雜誌訪問時，巧合地提到個人健康問題，「家父（著名演員亨利方達）逝世時比我現在還年輕6歲，但感覺他很老，因為生病，他有心臟病。我沒病，快85歲了，但我感覺沒那麽老」。言猶在耳，昨日即傳來患癌消息，可見人生無常。

珍芳達入行超過60年，先後憑《花街殺人王》及《榮歸》兩度奪得金像影后，雖然去年獲金球獎頒發終身成就獎，但她從未停止演藝工作，今年剛拍完Netflix劇集《葛蕾絲和法蘭琪》第7季，早前又為Apple TV+動畫《天降奇運》配音，目前尚有至少3部電影排期上畫，難怪她絕不輕言退休。