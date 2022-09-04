被指歌聲似炎明熹 《就是青春》洪韻騏：佢值得學習

13歲趙啓嵐勤練歌舞 不覺辛苦

同是13歲的趙啓嵐（Matt）和司徒泆（Haru）表示參賽沒影響學業，因製作組安排的時間很好。Haru說：「接受訓練初期有少少辛苦，因參加後才學跳舞，幸好有Matt教我和分享跳舞經驗。現在練習唱歌、跳舞最少3小時，每星期更上3堂跳舞課。」Matt稱樂在其中，不覺辛苦，大讚另一學員簡文浩（Dorlai）跳舞最叻。Matt說：「我仍有很多不足，要不斷練習提升自己。」提到《聲夢傳奇2》，他們表示有留意，讚趙紫諾（Sabrina）唱歌好聽。

「翻版林家謙」康志維不介意輸贏

被封為「翻版林家謙」的康志維（Edmond）自稱跟林家謙的才華差好遠。他自認怕醜少說話，「留力來唱歌，比起輸贏，我希望有更多人聽到我唱歌」。

記者：柯美