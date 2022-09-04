周國賢花18年終踏紅館兩度爆喊 ToNick趙善恆合唱兼送肉嘴

周國賢一連三場紅館演唱會前晚開鑼，舞台以四面台設計，捧場圈中人有張繼聰與太太謝安琪、「試當真」游學修與女友陳苡臻。周國賢全晚轉換多個造型，有華麗西裝、日式和服，也不乏狂野和騷肌打扮，讓他展現胸肌、背及手臂，掀起台下尖叫聲不停，他也興奮得繞場跑圈，高呼：「紅館，你好呀！」其間又攬住結他瞓在地上，感受現場氣氛。

心情緊張過攞獎

唱完幾首歌，周國賢情緒開始激動，邊流淚邊說：「不好意思，要你們等了很久，對不起！」他形容開騷心情緊張過上頒獎禮攞獎，「18年喇！有些人一兩年便上到這個舞台，但我搞了18年才踏上到這個台，真的要回去攝高枕頭想想點解」。台下觀眾大嗌：「不緊要！」周國賢續說曾幻想站在紅館的感覺，直至站在台上，腦海一片空白，「總之要多謝過去18年來幫過我的團隊，有些已經失散，有些親人暫時溝通不到，有些朋友要到彼岸才見到」。他再次感觸落淚說：「有些人未必再見到，但我長大㗎喇，我ready。」之後與樂隊Zarahn在台上夾Band，周國賢分享之前去泰國靜休，多得樂隊拍檔傳信息鼓勵，陪伴走過低潮。ToNick主音趙善恆上台合唱《時空》後，撲向周國賢送抱和獻吻，全場起哄。周國賢提到早前推出新碟，是抒發近兩年的情緒，因分不清正邪、好壞，仍學習中，「與其說怎樣教下一代做好人，我覺得學做好人前先學做個人」。

感嘆騷前一周同事離世

「安歌」環節，周國賢透露開騷前一星期，共事7年、視為家姐的女同事離世，他哽咽說：「紅館呢個地方經常同我擦身而過，早幾個月知道開騷，她說終於可以載我上紅館，我做到了，多謝家姐，我們會再見的。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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