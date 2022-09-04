至於《武俠》粵劇，破天荒邀請了四大文武生：梁兆明、李秋元、宋洪波及王志良同台演出，還有兩名花旦林穎詩、梁非同，攜手演出六段折子戲，以忠、義、勇、智、俠、情為題材，韓燕明師傅任武術總監，杜詠心編劇。

若問為何有搞《武俠》粵劇的構想？ 因為我特別喜歡睇武打戲，有感粵劇文武生、花旦「台上一分鐘，台下十年功」，我想他們還不止十年功，而是幾十年才對，成名後仍保持刻苦練習，付出這麼多。

還有粵劇界的武師團隊亦勞苦功高，希望藉呢齣粵劇對他們作出表揚。同時將粵劇最精彩武打精髓，一氣呵成呈現觀眾眼前。

秉持我的其中一個理念，就是提升粵劇矚目度，所以今次宣傳都好龐大，除了造勢記者會，緊接於9月5日在各大報章、雜誌刊登跨版、全版及半版廣告，9月10日港島地鐵全線有35個燈箱海報啓動。大家睇吓《武俠》粵劇海報，正好就做到傳統中求創意！外界口碑非常好，都讚有氣勢，夠型格，真的要感謝為《武俠》及六段折子戲「忠義勇智俠情」題字的何文匯博士，有博士墨寶，就可以大玩書法與色彩結合的設計效果！

未來仍致力推動粵劇，提高製作，遇上好人才，也會嘗試造星。