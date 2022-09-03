【開箱】《極速首爾》 劉亞仁在懷舊復古風中奔馳

年輕人實現美國夢

《極速首爾》背景設定在1988年，亦即韓國舉辦漢城奧運會的時代。熱愛賽車的朴東旭（劉亞仁飾）為了實現美國夢，於是四出籌錢，甚至到沙特阿拉伯當車手，協助黑幫偷運違禁物品。跟他同樣懷有美國夢的年輕人包括吳宇森（高庚杓飾）、文福南（李奎炯飾）、朴允熙（朴柱炫飾）及朴俊基（邕聖祐飾），五人各有專長，自稱為「上溪洞至尊車隊」。

某日，朴東旭等人遇上檢察官安平昱（吳正世飾），後者威迫利誘，要他們以車手身分當臥底，協助檢方調查高達500億韓圜（約2.8億港元）的政治黑金案內幕。朴東旭等人開始為高利貸集團話事人姜仁淑（文素利飾）運送現金，同時暗中蒐集情報，卻被姜仁淑助手兼前軍人李顯均（金成均飾）盯上，眾人生命陷入危險。

效果媲美《狂野時速》

《極速首爾》雖然片長140分鐘，但劇情簡單，角色分明，講述檢方利用一群被社會忽視，只懂飛車的年輕人，擊敗「大鱷」成為英雄的故事。電影最大賣點是飛車動作場面與美術設計，朴東旭是冠絕首爾的頭號車手，公路飛車、急速轉彎、飛越欄杆等驚險場面，效果媲美荷李活片《狂野時速》，片尾朴東旭駕車衝上飛機，再於半空連人帶車降落地面，雖然有欠真實，勝在緊張刺激。

值得一提的是，戲中出現多部1980年代經典車款，包括韓國現代（Hyundai）的Pony、Grandeur、起亞（Kia）的Brisha，還有寶馬、保時捷及勞斯萊斯等復古名車，叫愛車之人目不暇給。

導演文鉉盛在美術方面亦下了不少功夫，電影前段朴東旭與朴俊基戴上粗大金鏈，充滿懷舊味道，然後換上色彩繽紛的休閒服如牛仔褲、鴨舌帽、太陽眼鏡、Jordan籃球鞋等，突顯1980年代的復古時尚。除此之外，「上溪洞至尊車隊」的車房裝修也甚有玩味，還有當年在韓國興起的美式快餐店，也「植入」到電影當中。

搞笑不忘諷刺政治

《極速首爾》也是一齣充滿諷刺意味的喜劇，戲中扮演政治黑金幕後黑手的全將軍，雖然只以背影示人，不難讓人聯想到韓國前總統全斗煥；負責管理秘密資金的姜仁淑及軍隊出身的李顯均，兩個角色也反映了韓國軍事獨裁統治年代的黑暗。

由於新片以群戲為主，即使是影帝劉亞仁，也沒有太多發揮機會，但他飛車的表情，依舊魅力十足。首次拍戲的男團Winner成員宋旻浩飾演車手「刀魚」，是跟朴東旭一起長大的鄰居，總想跟對方一決高下，宋旻浩演活刀魚的傻戇個性，為電影帶來不少笑點。