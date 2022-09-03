威尼斯影展贏好評 全場起立鼓掌6分鐘 姬蒂白蘭芝新片瞄準奧斯卡

《窺心事》導演托迪菲爾德（Todd Field）自編自導、兩年前曾任威尼斯影展評審主席的姬蒂白蘭芝主演《TAR》，前日舉行首映禮，吸引今屆評審主席茱莉安摩亞（Julianne Moore）、西班牙名模Georgina Rodriguez等捧場，戲中姬蒂飾演德國樂團女指揮家Lydia Tar，故事講述她為錄製馬勒《第5號交響曲》費盡心神，希望藉此攀登事業高峰，然而在公在私，她都諸事不順。

首映禮結束後，全場喝彩聲不斷，觀眾起立鼓掌6分鐘，比起阿當戴華（Adam Driver）主演開幕電影《白噪音》（White Noise）的3分鐘掌聲，有過之而無不及。綜藝網站The Hollywood Reporter大讚《TAR》是姬蒂白蘭芝登上「演藝事業另一巔峰之作，亦有人認為是從影以來最佳作品……她的演技令人驚艷，把角色的硬朗、威嚴、冷靜自信，到情緒崩潰，都一一表現出來」；Variety認為此片有望為姬蒂再奪奧斯卡影后提名；電影網站Collider亦給予A-好評。

妻夫木聰新片5分鐘掌聲

除了《白噪音》外，金像導演伊拿力圖繼《復仇勇者》後炮製新片《中有，部分真實的偽記事》（Bardo），同樣是影視串流平台Netflix出品，前日在威尼斯舉行世界首映禮，他偕妻兒一起行紅地氈，「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）亦來捧場。故事講述一名記者兼紀錄片導演返回墨西哥老家後，面對家庭關係、文化身分認同等問題，被指是夫子自道之作。新片將於12月16日在Netflix上架。

另一方面，日本兩大型男：妻夫木聰與窪田正孝合演新片《某個男人》入圍威尼斯地平線單元，前日舉行記者會兼首映禮，獲觀眾拍掌5分鐘打氣。故事講述律師城戶章良（妻夫木聰飾）受到工業意外的死者遺孀委託，調查死者谷口大祐（窪田正孝 飾）生前秘密。昨晚輪到《沙丘瀚戰》男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）會見傳媒，為競賽片《Bones and All》宣傳。