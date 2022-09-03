澄清無餵愛犬食朱古力蛋糕 汪明荃：一次過選港姐更刺激

向海嵐籲師妹多休息多飲水

本地疫情反覆，阿姐表示已打了四針疫苗，會如常工作。談到無綫總經理曾志偉早前確診，她說：「他接觸好多人，不過我好少見他。」對於候選港姐亦中招，無綫取消準決賽損失600萬？阿姐說：「無法啦！決賽一次過選好似更刺激。」前港姐向海嵐稱7月曾會見一眾準港姐師妹，聞準決賽取消感驚訝，「疫情有太多未知數，控制不到，健康較重要，建議師妹們食維他命、多休息及多飲水增強抵抗力，再應付總決賽」。

謝君豪盼觀眾繼續支持港產片

謝君豪參演電影《明日戰記》票房衝破3000萬，他表示開心，希望觀眾繼續支持港產片和舞台劇，他正籌備舞台劇《天下第一樓》，早前拍畢的兩部電影，分別跟黃子華合作的《毒舌大狀》及伙毛舜筠、呂爵安合演的《過時過節》，期待年底前面世。

記者：鍾一虹