監演新戲《錄影歹》似打雜 李施嬅做兩次眼部手術 幸視力無損

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《錄影歹》是翻拍2001年上映的美國電影《Tape》，該片為金球獎最佳導演李察連利加（Richard Linklater）執導作品，由荷李活影星伊頓漢基（Ethan Hawke）與奧瑪花曼（Uma Thurman）主演。今次翻拍全新版本，由Bizhan Tong執導，李施嬅、關智斌及栢天男等主演。

連伙食都要負責

李施嬅自嘲做監製似做打雜，要親力親為負責大小雜務，包括傾贊助、選角色、造型設計、找場景及傾劇本，連伙食都要負責，為他們提供米芝蓮膳食，令她體會在港做電影監製實在不容易。她大讚兩名男主角關智斌與栢天男表現落力，因戲內對白甚多，所以親錄下劇本對白，方便各自熟讀排練。

李施嬅表示靠西醫和另類天然療法治癒免疫系統疾病，早前已接受兩次眼部手術，眼皮上留有疤痕，但合上眼才會見到，平日不易被察覺，慶幸視力沒受影響。她說：「覺得樣貌跟之前有少許不同，回復之前的八成半左右，但能夠在3個月內康復已很感恩。」身邊不少朋友擔心她病癒不久即當監製，會因壓力大影響身體，她認為有工作才感充實開心。

關智斌想放長假旅行

關智斌自爆最近牙肉發炎，要忍痛開工，面對米芝蓮美食也無福消受。他稱《錄影歹》屬懸疑片，飾演表裏不一的角色，最大挑戰是要念長達200頁紙的對白，足足花了3星期才背熟，感覺似排練舞台劇，是入行以來花最多時間準備的一部戲。他在香港和內地的工作接不停，希望完成工作後申請3個月長假去外地旅行，暫未定目的地。他笑說：「我比較細膽，怕去某些東南亞國家會有危險。」

老闆贈價值逾200萬快艇

關智斌透露之前接過一個電話，對方約見面傾投資計劃，但追問對方名字竟立即收線，才知是詐騙。又試過拍畢一部電影後，其他演員收不足酬勞，他反而全數收足，可能是簽了大公司之故。提到張敬軒日前自爆「打劫」老闆楊受成身上的名表。關智斌跟英皇合作20年，透露亦獲老闆送贈一艘價值200多萬的快艇，讓他出海玩滑水。

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