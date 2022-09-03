《白色強人II》助罕見病患者加快獲醫療服務 馬國明：好過得獎 陳豪：努力沒白費

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

馬國明（馬明）表示能透過劇集間接幫到罕見病患者，比起收視好或得獎更為重要。他覺得拍劇不止為娛樂觀眾，還為社會帶來影響力，幫到有需要的人，很有使命感，若開拍《白色強人III》，亦樂意接拍，「以前不勤力讀書，做不到醫生，如今拍劇都可以幫到病人，真的有使命感」。

靚湯回港 馬明不覺小別勝新婚

馬明女友湯洛雯（靚湯）早前赴澳洲工作，返港後已完成3日酒店檢疫隔離，由馬明駕車接載回愛巢繼續隔離。他打算買食材讓靚湯在家打邊爐，笑稱靚湯已兩年多沒外遊，此行寓工作於旅行，玩得好開心。他笑言未有小別勝新婚的感覺，靚湯較掛念家中的貓咪。

唐詩詠離巢與否都支持

有傳唐詩詠約滿無綫決定離巢？馬明稱沒聽聞不知情，且向來甚少過問對方的合約問題，但他知道唐詩詠對演出舞台劇感興趣，「有聽過她想演舞台劇，但是否離開無綫就不清楚，最好問她本人，我不適宜代答。早幾年她有提過覺得疲累，其實入行初期已覺得拍劇很累，可能女仔捱更抵夜覺辛苦」。他認為去留純屬個人選擇，無論唐詩詠做任何決定，「鐵馬家族」都會支持她。

胡定欣：下輯叫《咖啡強人》

陳豪與胡定欣對劇集反應好且有迴響，覺得大家的努力沒白費。陳豪認為最難得是電視劇傳達信息，引起政府注意，帶來正面支持，幫助到小撮病人，很開心。他有信心會開拍《白色強人III》，但要視乎監製安排。胡定欣笑言如開拍新一輯應改叫《咖啡強人》，因咖啡在劇中出鏡率不比其他演員少。她亦希望繼續拍下去，延續更多故事。對於傳唐詩詠離巢，拍第3輯或會不齊人。陳豪覺得如開新一輯，可能有更多演員加入。

近日疫情反覆，確診數字有上升趨勢，染疫後已康復的胡定欣準備再打疫苗，提醒大家小心注意身體健康。自嘲是「酒精人」的陳豪返家必全身消毒，認為要保持個人防疫意識，最緊要在不影響經濟下繼續防疫，盼大家咬緊牙根捱過，待數字回落，盡快回復正常。

郭柏姸戲如人生 曾遭男生拒絕

郭柏姸劇中飾演患驚恐症病人及被的士司機性侵，獲網民讚演出自然。她多謝監製、導演及服裝部同事的指導幫忙，令她營造到病人感覺。她說：「拍此劇時我剛入行，是第一部劇，導演和監製給我很多意見，亦感謝演的士司機的對手，記得拍強姦戲一幕，是我第一場戲，好深刻當日天氣很冷，現場有準備暖包和薑茶。」談到劇中邀陳豪看演唱會卻慘食檸檬，郭柏姸自爆讀中學時亦有類似經歷，當年因她沒勇氣向心儀男生面對面表白，便借故致電約對方出街，但遭對方兩度拒絕。

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