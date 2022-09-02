玄彬認與孫藝珍夫妻相

將榮升爸爸 暫未有實在感

玄彬今年3月與孫藝珍結婚，6月宣布懷孕。快將榮升父親的玄彬為宣傳新片昨日接受韓媒訪問，稱現在還沒有當爸爸的實在感，但聽人說孩子出現在眼前才會有實感，他相信自己也會這樣，正期待孩子的來臨，「作為父母，應該展現努力生活的樣子」，所以即使成家立室，他還是跟以往一樣，努力拍新戲。

玄彬透露孫藝珍有為其新片打氣，「她說努力拍攝的電影，一定會得到很多人喜愛」。玄彬稱孫藝珍也很期待他的新片，閱覽所有相關報道。玄彬表示有跟妻子談之後的新戲，孫藝珍送給他一本書，是跟他將要演出的角色有關，不過兩人不會討論演戲的方式。有網民認為玄彬與孫藝珍的笑容愈來愈相似，甚有夫妻相。玄彬笑言也看到相關言論，「真的好像是這樣，我在孫藝珍旁邊，看着她的笑臉，不知不覺變得相似」。

玄彬希望新片能為疫情下的觀眾帶來歡笑，「我想嘗試拍喜劇，雖然大家都知道我不是一個很有趣的人，對綜藝節目也沒有信心，但希望在新片中展現新的面貌」。

文：蘇珮欣