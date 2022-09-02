Netflix《白噪音》首掀威尼斯影展序幕 男主角阿當戴華贏3分鐘掌聲

第79屆威尼斯影展主競賽逾20部電影，至少有3齣由Netflix發行，除了《白噪音》外，還有「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）主演《金髮夢露》（Blonde），《奪命無聲》安德魯多明尼（Andrew Dominik）執導，揭開性感尤物瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）不為人知經歷。另外《復仇勇者》金像導演伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）新片《中有，部分真實的偽記事》（Bardo），亦將會在Netflix上架。

《白噪音》由《GUCCI名門望族》阿當戴華（Adam Driver）及《小婦人》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、亦即《白》片導演諾亞鮑伯（Noah Baumbach）的女友主演，講述阿當戴華扮演專研希特勒的教授，居住小鎮發生空中毒霧事件，全家面對生死。此片亦是阿當戴華與諾亞鮑伯繼3年前《婚姻故事》後再度合作，該片當年贏得口碑，之後獲奧斯卡最佳電影等6項提名，羅拉丹（Laura Dern）並捧走最佳女配角獎。不少人看好《白》片有機會重複《婚》片的成功方程式。據美媒報道，該片放映後，觀衆起立鼓掌3分鐘，不少歡呼聲更是給予男主角阿當戴華。《白》片將於11月25日在美國戲院上映，12月30日再在Netflix上架。

嘉芙蓮丹露獲終身成就獎

法國女星嘉芙蓮丹露是今年的終身成就獎得主，頒授儀式亦在開幕禮上舉行；現年78歲的嘉芙蓮曾與布紐爾（Luis Bunuel）、積葵丹美（Jacques Demy）、杜魯福（Francois Truffaut）等知名導演合作，她演出的《蛇蠍夜合花》、《柳媚花嬌》、《青樓紅杏》等都是經典作，並憑法語片《情證今生》獲奧斯卡最佳女主角提名。嘉芙蓮在頒獎儀式前的記者會表示，電影《秋水伊人》及跟杜魯福與安德烈達仙尼（ Andre Techine）合作，在她的演藝生涯中最重要。她又提到較年長的女演員，在歐洲的發展比在美國好。

澤連斯基致辭尋求支持

影展稀客、美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）跟評審團主席、《永遠的愛麗絲》茱莉安摩亞（Julianne Moore）現身紅地氈；烏克蘭總統澤連斯基繼康城影展後，亦預錄片段在威尼斯影展開幕禮上放映。澤連斯基表示世界各地電影人的意見很重要，希望大家繼續支持烏克蘭，「希望世界上每個國家、每個機構、每個社區都能清楚了解烏克蘭目前正在經歷的事。我們必須用最清晰的語言來談論這場戰爭：電影的語言，你們都在談論的語言」。屏幕還顯示出俄羅斯入侵烏克蘭後的死者名單，當中包括358名兒童及青少年的姓名。

今年主競賽評審團主席是茱莉安摩亞，成員包括《玩謝天王巨星》阿根廷導演馬里奧高恩（Mariano Cohn）、意大利片《「童」一屋簷下》導演迪哥斯坦素（Leonardo Di Costanzo）、《孕辱》威尼斯金獅獎得主柯德莉狄溫（Audrey Diwan）、《伊朗式分居》女星莉娜哈泰美（Leila Hatami）、西班牙導演蘇羅高恩（Rodrigo Sorogoyen），以及小說曾改編成電影《愛，別讓我走》及《告別有情天》的英籍日裔諾貝爾文學獎得主石黑一雄等。他們將選出最高榮譽金獅獎、導演及影帝影后等各個獎項，並會於本月10日舉行閉幕及頒獎禮。