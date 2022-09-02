張敬軒「打劫」老闆身上名表 鄭欣宜自爆有5個追求者

軒仔自認P圖無失手

被問到有否P圖？軒仔坦言會優化，「男仔要輕手點，靚得來要自然，未試過失手P到認不到我」。軒仔有鑑近期確診數字持續上升，大家多了憂慮，所以稍後在社交平台增設新欄目「軒公雞湯」，影靚相、靚景及拍短片，寫「心靈雞湯」跟大家分享，又稱可能會直播「遮遮」下廚。他指「遮遮」報讀家政班後，廚藝進步不少。

談到英皇集團成立80周年，軒仔說：「疫情下公司未必會大事慶祝，但會一起吃飯，老闆好好，有給我們bonus。」還大爆每個英皇藝人都「打劫」老闆，他說：「我主力打劫老闆身上的限量版名表，直接在老闆手上除下。老闆好大方又惜我們，我攞到的手表兩隻手都數唔晒，最貴那枚價值逾200萬。」軒仔笑謂公司藝人有內部指引，見老闆時什麼都不要戴，要身無長物，「老闆見你可憐，就會主動送給你。老闆娘對我們都好好，每逢生日或聖誕，都會送鮮花及禮物，還有跟老闆親筆簽名的生日卡，好窩心」。

瘦了不少的欣宜表示可能跟新歌《Glitter falls》有關，因這是跳舞歌，最近經常練舞和健身，不經不覺瘦了。她形容是健康瘦、開心瘦。開心是否因為拍拖？她不欲多談感情事，稱目前很享受被追求的階段，未需要決定揀誰人，她說：「做人最緊要是有得揀。（有多少個追求者？）開心，不講這些，我怕醜。（起碼5個？）差不多，宣傳新歌沒時間分配，不要貪心，不可以多過5個。」欣宜希望年底前出多一首新歌，但否認為爭獎，只想做多些好歌報答歌迷。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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