早上開學面帶倦容 下午變身歌手綵排 炎明熹：已適應兩種身分無壓力

Gigi昨晨8時在姑丈陪同下抵達學校，後者手執Gigi粉絲製作、印有Gigi公仔肖像的雨傘，相當搶眼。Gigi起初見到現場傳媒顯得有點尷尬，仍禮貌點頭和露出笑眼，又不忘整理其招牌齊蔭髮型。不過見Gigi面帶倦容，似未睡醒的樣子，額頭又長滿青春痘。

開學前夕心情興奮失眠

Gigi於中午約12點40分放學，姑丈一早在校外等候。問Gigi首天返學有否不習慣？她笑稱適應力都強，又自爆前一晚心情興奮到有少少睡不着。談到放學後要出席活動，會否感疲倦？Gigi表示還好，希望可以切換到學生與歌手的身分，「在返學的路上一直想着唱歌的事，因為最近有表演，但我有用微笑的眼神迎接大家。（同學有否好奇問早前返內地拍節目的事情？）沒有，因為已過了一段時間」。

趁坐車捉緊時間小睡叉電

完成訪問後，Gigi在姑丈陪同下趕回家化妝、換衫，之後到文化中心為今明兩日舉行的《香港管弦樂團 廖國敏×Johnny Yim 時光漫遊音樂會》綵排，同場有詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）及音樂監製Johnny Yim（嚴勵行）。談到音樂會，Gigi表示感覺非常特別，唱到很喜歡的歌曲《Dear friends》，會好好享受舞台，也希望為觀眾帶來不一樣的感覺。新學年踏入中六的Gig稱早上6點45分起身返學，放學後即變身歌手到會場綵排，坐車路上捉緊時間小睡叉電，早已適應兩種身分，面對大型演出也學會享受，不會畀自己壓力，她說：「上次跟趙增熹老師和管弦樂團合作過，汲取了經驗，所以今次不緊張，見大家表演得好好，自己會融入。」

擔心扮豬叫破壞形象

Gigi稱剛開學功課不多，也會好好分配時間溫習，迎接明年DSE考試。對於其學校在開學前不久才急聘中文科老師，她稱未受影響，因教她的老師跟去年一樣，沒有轉變。談到疫情反彈，Gigi早前上《開心無敵獎門人》，日前「獎門人」曾志偉確診，有否擔心中招？Gigi表示跟曾志偉沒太多接觸，而且每次出席活動前都會做快測，每天上學前更要透過應用程式提交健康申報，確保沒有染疫，笑言在遊戲節目扮豬叫，反而擔心破壞形象。

Windy不敢再唱《煎熬》

Windy榮幸能參與是次音樂會，盼挑戰自己，跟樂團帶出澎湃感覺。她透露選曲時，Johnny Yim提議揀《煎熬》，令她回想參加《聲夢傳奇》比賽唱這首歌獲低分的慘痛經歷，笑言不敢再唱，「很多人都知我學聲樂，我想撇低唱歌劇的風格，希望多唱時代曲，今次揀唱《Always Remember Us This Way》，希望可以震撼觀眾」。16歲的她升讀中五，稱昨日開學感覺良好，見到同學們很開心。談到要兼顧學生和歌手身分，Windy稱早已學會分配時間，且喜歡忙碌，感覺日子很充實又開心。Archie稱難得與樂團合作，到場後立即踩台感受氣氛。

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：劉永銳