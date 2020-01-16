《非常律師》播完仍佔Netflix非英語節目收視冠軍 朴恩斌角逐APAN視后

韓國大田文化產業機構主辦，旨在表揚優秀韓劇的APAN Star頒獎禮，將於9月29日舉行，新劇《Good Job》主角丁一宇與少女時代成員Yuri擔任司儀。大會表示為配合電視劇發展，今屆演員獎項除了分為連續劇及迷你劇部門外，同時增設串流平台部門，不過新演員及幕後製作等獎項，則沒有部門之分。

《非常律師》5項提名

大會昨日公布候選名單，角逐最佳韓劇的是《魷魚遊戲》、《衣袖紅鑲邊》、《我的出走日記》、《我們的藍調時光》及《非常律師禹英禑》，後者播畢後首次入圍頒獎禮，加上最佳導演、編劇、最優秀女演員（朴恩斌）及女配角（白智媛）合共5項提名。朴恩斌上屆憑《奇蹟拍檔》及《喜歡布拉姆斯嗎》入選女配角，最終鎩羽而回，今屆將與《二十五，二十一》金泰梨、《為何是吳秀才》徐玄振、《海岸村Cha Cha Cha》申敏兒及《One the Woman》李荷妮爭奪最優秀女演員獎，被視為封后大熱。

迷你劇部門最優秀男演員競爭也很激烈，最後五強是《讀取惡心的人們》金南佶、《黑色太陽》南宮民、《黑道律師文森佐》宋仲基、《衣袖紅鑲邊》俊昊及《模範的士》李帝勳。

宋仲基賀胞妹畢業

提到宋仲基，他的哥哥昨日透過社交媒體上載兄妹三人合照，並透露妹妹剛於首爾大學醫學系博士畢業，宋仲基到場道賀，不忘分享參加畢業禮的片段。事實上，宋仲基兄妹同樣擁有高學歴，哥哥在北京大學留學7年，妹妹曾負笈加拿大，返韓後報讀首爾大學，宋仲基則以全國前十名的公開考試成績入讀成均館大學，主修企業管理及新聞放送。

今屆新設串流平台部門方面，獲提名最優秀男演員包括《某一天》金秀賢、《地獄公使》劉亞仁、《魷魚遊戲》李政宰、《Tracer》任時完及《D.P：逃兵追緝令》丁海寅。值得一提的是金秀賢早前失落百想藝術大獎及青龍電視劇獎，今次能否吐氣揚眉？《柔美的細胞小將》金高恩、《既然這樣就去青瓦台》金成鈴、《少年法庭》金惠秀、《安娜》秀智及《以吾之名》韓韶禧則會角逐最優秀女演員獎。

提起《非常律師禹英禑》，此劇雖於ENA結局，但在Netflix仍然熱播，昨日公布最新收視成績，它以5389萬觀看時數穩佔非英語節目榜首，並已連續8星期打入三甲，當中七度稱冠。墨西哥劇《熾熱之境》及韓劇《還魂》躋身三甲。英語節目方面，《無聲回音》以6849萬觀看時數登頂，《睡魔》及《好想做一次3》分別排第2及第3位。

文：蘇珮欣