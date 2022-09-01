受訪否認被禁錮 梅媽鬧爆梅啟明索錢玩女人

讚看護鄭姑娘好人

梅媽接受網台D100節目《娛樂小奶媽》主持潘小文電話訪問，強調沒有被人軟禁。訪問中梅媽中氣十足，讚照顧她的鄭姑娘好好，搵不到第二個，「我點解會畀人禁錮呀？佢（梅啟明）想禁錮我就真，所以我避佢，搬到咁遠呀，因為佢成日都追住話『喂，錢呀錢呀錢！』你話一個月我畀3萬、幾多萬，固定咗我可以做得到，你唔係喎，冇固定時間，你叫我點做呀？我都係靠阿梅（梅艷芳）嗰啲咁多做生活費，我又租樓，呢度都兩萬幾蚊租」。

對於梅啟明稱其兒子要錢醫病，梅媽表示不信對方，若孫仔真的有病，拿醫生紙給她看，盡自己可能幫得多少都幫。她又稱梅啟明不顧老婆與兒子，四圍攬女人，並說：「我現在用的都是梅艷芳生前掙下的辛苦錢，留給我做生活費，不是給梅啟明去玩女人。」梅媽還爆梅啟明從前四處留情，在美國還有兩子。

娛樂組