傳再有佳麗染疫 港姐取消準決賽9．25直接選三甲 錢嘉樂爆曾志偉康復歸隊錄《獎門人》

無綫前日發出通告，稱有5名候選佳麗不幸染疫，為讓她們有充裕時間康復並繼續投入競選活動，本月4日在將軍澳電視城舉行的準決賽延期，是港姐競選50年來首次因事故延期，亦是爆疫兩年多以來，首次有候選佳麗中招。

大會為保私隱未有透露染疫名單，但有傳中招佳麗是大熱邢慧敏、何詩琪、陳銘鳳、何思懿與楊溢。昨日有報道指還有第6名佳麗染疫。

改播《獎門人》與佳麗特訓

無綫經商議後，昨日宣布決定將準決賽及決賽二合為一，19名佳麗將直接參選本月25日晚假紅館舉行的決賽。至於原定周日港姐準決賽時段，節目調動後，晚上8時30分播出THE SHOW MUST GO ON 之《開心無敵獎門人》，今集沒有「獎門人」主持，由錢嘉樂、阮兆祥、「一集獎老」蘭茜領軍，與嘉賓梁靖琪、文頌嫻、方力申等玩遊戲。9時35分播出THE SHOW MUST GO ON 之《2022香港小姐競選：美麗序章》，是19名候選佳麗參與一連7日於愉景灣接受星級導師趙增熹、麥秋成、Sunny Wong等的精華改進課程特輯，呈現一眾候選佳麗經特訓後有不同的演出和感染力。

嘉樂擔任港姐司儀

錢嘉樂與太太湯盈盈、阮兆祥（祥仔）昨日出席「仁濟安老送關懷」活動，向一班老友記送福袋。談到「獎門人」曾志偉早前確診新冠病毒，嘉樂和祥仔透露志偉昨日出關，將於9月初歸隊錄影新一集《開心無敵獎門人》，並承認節目不夠存貨，「本來我們上月底是連續錄影兩日，但『獎門人』不在，只拍了一天，另一日調到9月初補錄」。

祥仔笑稱志偉身體狀况ok，已由「二線」藝人變回「一線」藝人。嘉樂說：「其實上次錄影前跟他電話開會時，聽到他聲線已沒什麼大礙，還指指點點，很精靈。」

有傳嘉樂將擔任港姐決賽司儀？他說：「暫定是有這個想法，有傾過下，但未知，你知總經理（曾志偉）日理萬機，隨時變的。（是否志偉、陳百祥都會一齊做？）都有傾過下，不要當了我是總經理先得㗎。」

盈盈黐實老公做善事

嘉樂爆太太自動請纓參與，盈盈笑言難得放假，既可做善事又能黐實老公。夫妻平時會灌輸兩女從小多做善事。祥仔說每逢節日會帶母親參與慈善探訪，待對方多點活動，又可以跟年齡相若的老友記傾偈，並大爆媽媽最近看他主持第二季《好聲好戲》後，對配音產生興趣，「她問我哪裏有得學配音，有沒有一些配音員訓練班，說看完覺得很好玩，我說幫她打聽一下，若媽媽成為高材生，大家可做同事」。