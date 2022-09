傳再有佳麗染疫 港姐取消準決賽9．25直接選三甲 錢嘉樂爆曾志偉康復歸隊錄《獎門人》

無綫前日發出通告,稱有5名候選佳麗不幸染疫,為讓她們有充裕時間康復並繼續投入競選活動,本月4日在將軍澳電視城舉行的準決賽延期,是港姐競選50年來首次因事故延期,亦是爆疫兩年多以來,首次有候選佳麗中招。

大會為保私隱未有透露染疫名單,但有傳中招佳麗是大熱邢慧敏、何詩琪、陳銘鳳、何思懿與楊溢。昨日有報道指還有第6名佳麗染疫。

改播《獎門人》與佳麗特訓

無綫經商議後,昨日宣布決定將準決賽及決賽二合為一,19名佳麗將直接參選本月25日晚假紅館舉行的決賽。至於原定周日港姐準決賽時段,節目調動後,晚上8時30分播出THE SHOW MUST GO ON 之《開心無敵獎門人》,今集沒有「獎門人」主持,由錢嘉樂、阮兆祥、「一集獎老」蘭茜領軍,與嘉賓梁靖琪、文頌嫻、方力申等玩遊戲。9時35分播出THE SHOW MUST GO ON 之《2022香港小姐競選:美麗序章》,是19名候選佳麗參與一連7日於愉景灣接受星級導師趙增熹、麥秋成、Sunny Wong等的精華改進課程特輯,呈現一眾候選佳麗經特訓後有不同的演出和感染力。

嘉樂擔任港姐司儀

錢嘉樂與太太湯盈盈、阮兆祥(祥仔)昨日出席「仁濟安老送關懷」活動,向一班老友記送福袋。談到「獎門人」曾志偉早前確診新冠病毒,嘉樂和祥仔透露志偉昨日出關,將於9月初歸隊錄影新一集《開心無敵獎門人》,並承認節目不夠存貨,「本來我們上月底是連續錄影兩日,但『獎門人』不在,只拍了一天,另一日調到9月初補錄」。

祥仔笑稱志偉身體狀况ok,已由「二線」藝人變回「一線」藝人。嘉樂說:「其實上次錄影前跟他電話開會時,聽到他聲線已沒什麼大礙,還指指點點,很精靈。」

有傳嘉樂將擔任港姐決賽司儀?他說:「暫定是有這個想法,有傾過下,但未知,你知總經理(曾志偉)日理萬機,隨時變的。(是否志偉、陳百祥都會一齊做?)都有傾過下,不要當了我是總經理先得㗎。」

盈盈黐實老公做善事

嘉樂爆太太自動請纓參與,盈盈笑言難得放假,既可做善事又能黐實老公。夫妻平時會灌輸兩女從小多做善事。祥仔說每逢節日會帶母親參與慈善探訪,待對方多點活動,又可以跟年齡相若的老友記傾偈,並大爆媽媽最近看他主持第二季《好聲好戲》後,對配音產生興趣,「她問我哪裏有得學配音,有沒有一些配音員訓練班,說看完覺得很好玩,我說幫她打聽一下,若媽媽成為高材生,大家可做同事」。