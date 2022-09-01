《明日戰記》獲大河原邦男公開力撐 奧斯卡得主Douglas Smith恭賀古天樂

大河原邦男表示《明日戰記》運用3D和電腦特效製作出精緻的機甲，很羨慕製作團隊。Mark Dippe稱演員與電腦特效製成的機械人打鬥，令人驚歎，視覺特效的規模、複雜及野心，將作品帶到一個全新水平。Douglas Smith看到製作花了很多心血，恭喜古天樂完成這部大規模具挑戰的作品。

古天樂多謝3人和觀眾支持，他說只是做應該做的事，總要有人行第一步，開拓香港電影圈的更多可能。

《阿媽有咗第二個》票房破3000萬

毛舜筠、姜濤、柳應廷主演電影《阿媽有咗第二個》本月11日上映，截至昨日票房衝破3000萬，毛舜筠十分雀躍，希望食飯慶祝。兼任監製、導演及編劇的彭秀慧感謝觀眾支持，她與毛舜筠落力謝票。雖然姜濤與柳應廷暫未能現身戲院答謝影迷，相信觀眾仍希望電影繼續上映，期待他們盡快跟觀眾在戲院內相聚。

娛樂組