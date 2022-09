入行30年 感激黃霑贈書一生受用 谷德昭：未見有周星馳接班人

《爆谷一周》已播出兩季,邀請過很多新人當嘉賓,谷德昭笑說:「MIRROR 、ERROR、COLLAR等,要逐個見面去認識,都好花時間。」對哪些新人印象最深刻?他說:「我搞開喜劇,特別欣賞放得開的人,已見到有幾個可以演喜劇,193(郭嘉駿)是個很有趣的人;之前已知Edan(呂爵安)很放,沒有偶像包袱,原來是真的,都幾好玩。」談到在節目中常勉勵新人,他說:「見到值得勉勵就勉勵,我老唔晒,當然又不是後生,但接受過很多前輩教誨,覺得有責任傳承給一班年輕人,因為前輩所教的,確令我行少好多冤枉路。」

高志森教寫劇本 杜琪峯教執導

谷德昭感恩在演藝生涯往往有貴人相助,包括帶他入行的師父高志森,讓他首次當導演的杜琪峯(杜sir),對後輩極之有心的黃霑(霑叔),給機會他當實習的王晶等。谷德昭大學畢業後即拜高志森為師,由編劇做起,他說:「在溫哥華讀大學時無諗住做這行,當年高志森導演在當地取景拍電影《富貴再逼人》,我去探班,結果整個學期都留在拍攝現場,師父教我編劇、寫劇本。」

谷德昭形容杜sir確是惡,但不是無道理的惡,「只要勤勤力力畀心機,就算做錯事,杜sir也不會惡。我第一次做導演,杜sir幾乎拖着我的手逐樣教」。他稱最難忘是獲前輩霑叔生前送上幾本書,書中寫滿了霑叔覺得很適合他用的筆記,十分珍貴。他語帶感激道:「霑叔教了我很多東西,我到現在仍然用緊,如有人問我,當然會分享,不過霑叔教落,如果未到時候,對方怎樣也聽不入耳。」

難忘張國榮歌曲《我》由來

1992年為電影《家有囍事》擔任編劇,谷德昭稱絕對是重要經驗,除了讓他知道自己的價值,面對戲中一眾巨星後,跟什麼人合作也不怕,他笑言:「我主要跟周星馳和張曼玉這條線,張國榮(哥哥)和毛舜筠知我們玩得好開心、好離譜,就成日捉我埋一邊問我搞咩,後來他們發覺最直接是請我食嘢,我就會自動走埋去傾,幫手度埋他們條線,之後吳君如都用這個方法。」

提起哥哥,谷德昭難忘當年拍《戀戰沖繩》相處的一段日子中,關於歌曲《我》的故事,他說:「有一日我看到一段文字,寫着I am what I am ,l am a special kind of creation。我跟哥哥講,覺得段文字描述得很似他,哥哥也覺得好有趣,隔了一段時間他跟我講,將這段文字說了給林夕聽,就寫了《我》這首歌;當我每次聽到這首歌,就會想起這首歌的由來,令我感到光榮。」

「上午教周星馳滑雪 下午叻過我」

谷德昭與周星馳曾有一段時間合作無間,他稱兩人之間的快樂,觀眾是看不到的,每次度橋,他們平均都要度20條,沒見街的19條橋,他們總會演一次,拍《大內密探零零發》時,劉嘉玲知道他們正在對戲,未化完妝也忍不住走出來看他們搞什麼,谷德昭說:「我看過很多周星馳的演繹,大家是看不到的,跟他合作好享受,我仍見不到有像他一樣的演員出現。」周星馳予人感覺很難相處,谷德昭形容跟對方的關係亦師亦友,曾常見面,還試過每年相約出埠旅行,他大爆道:「是我教周星馳滑雪,上午教,下午已經滑得叻過我,因為他身手好。」

大讚梁朝偉犀利 合作最幸福

1999年在電影《玻璃樽》首次跟影帝梁朝偉(偉仔)合作,谷德昭表示作為該片導演,就是世上最幸福的事,他說:「雖然經公司傾合作過程漫長,但當偉仔應承演,真的好幸福,他既準時又記好劇本對白;有一幕拍任賢齊(小齊)飲醉酒,當時小齊比較新,偉仔可做到自己的戲之餘,還能令小齊符合我的要求,好犀利,他連身邊的人都可以照顧到。」其後再與偉仔合作電影《行運超人》,碰上鄭中基,見證對方演活「斷蟹」一角,他笑說:「叫鄭中基扮女人,對他而言不是難度,他在外國長大,直情有黑人女士的節奏;我們之間很有默契,我一講,他就知要做什麼,他一演,我就知啱數。」

寄語新人「獨一無二才有價值」

回首30年精彩銀色旅程,谷德昭表示十分感謝很多演員給他機會,認為個個都叻,令他有機會從中學習 ,他說:「我未見過成功嘅人符碌,一定有原因,就算你真的覺得符碌,都是很成功畀你覺得符碌。」他亦特別寄語一眾新人,「我覺得要original ,千祈唔好似任何人,獨一無二、不可替代才有價值,如不是,就是很多人的其中一個」。

服裝:Wagamamaplayground

記者:林祖傑

攝影:鍾偉茵

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com