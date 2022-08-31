名模伊蓮娜分手3年 公開泳裝合照 畢利谷巴疑與舊愛復合

伊蓮娜跟畢利谷巴育有現年5歲女兒Lea，兩人3年前分手時協議共同撫養孩子，這次巴哈馬之旅估計跟女兒同行。

本身是專業模特兒的伊蓮娜狀態甚fit，連環公開多張身穿泳衣在沙灘取景的照片，其中一張她躺在沙灘，更被心形符號包圍。

畢利谷巴大曬胸腹肌

至於與畢利谷巴的合照，兩人亦姿態親暱，伊蓮娜把頭靠向畢利肩膀，雙雙露出甜蜜笑容。再次自導自演電影《Maestro》的畢利，片中扮演美國著名指揮家伯恩斯坦（ Leonard Bernstein），劇照早前曝光，化了老妝之後，幾乎認不出他本人來。在伊蓮娜公開的合照中，畢利卻狀態大勇，渾身胸腹肌。不過兩人未有回應是否舊情復熾。

與畢利谷巴分手後，伊蓮娜一度與Hip Hop歌手Kanye West傳出緋聞，被傳媒拍到同遊巴黎。其後有消息指Kanye專注事業，又要照顧跟前妻Kim Kardashian育有的4名子女，所以無暇拍拖，兩人最終分手。其間畢利谷巴曾跟《歡樂合唱團》女星戴安娜艾朗（Dianna Agron）短暫約會；早前有美媒指畢利與美國前國務卿希拉里的助手阿貝丁（Huma Abedin）拍拖，但未經雙方確認。

伊蓮娜曾與C朗拍拖 2017年誕女

現年36歲的伊蓮娜於2010年在模特兒界走紅，曾為多個著名品牌拍攝廣告，並跟現效力曼聯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）拍拖6年，2015年初分手後不久，伊蓮娜情傾畢利谷巴。兩人的女兒於2017年出生，並於2019年中分手。

47歲畢利谷巴2007年曾與《執法尊家》珍妮花艾斯普圖（Jennifer Esposito）結婚，婚姻僅維持了半年。之後他與《檔案39》拍檔雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）發展姊弟戀，又曾跟《阿凡達》素兒莎丹娜（Zoe Zaldana）及《末日荒原》素琪華達侯斯（Suki Waterhouse）拍拖，但均分手告終。