炎明熹目標做「一姐」 接受與張馳豪合唱情歌

明天開學迎接中六課程的Gigi表示，已完成暑期功課，今日去領取新書，準備明年面對DSE考試。問到幕前工作賺好多錢，是否開始自己交學費？她說：「未到這個程度，賺到幾多錢要問經理人才知道，我的零用錢和利市錢都儲起了。」Gigi隨即計數，但愈講愈亂，「以前數完利市錢，都要再找家人幫我數一次，怕自己數錯」。

Gigi演出和曝光率不斷增多，被指取代同門的菊梓喬做公司「一姐」，Gigi說：「梗係冇啦！我遠遠不及，要繼續加油。」想不想做「一姐」呢？她稱：「這是其中一個目標，順其自然，我最遠的目標是做歌星。」Aska則不敢奢望能做「一哥」，「 有機會唱歌畀人聽已是目標，能不能做一哥要順其自然；我想做唱作歌手，作好多歌畀其他人」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳