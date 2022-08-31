自薦演出紀念騷 鄭欣宜曾遐想羅文成生父

企上台一定要靚

欣宜表示在場館看到羅文的歌衫，勾起很多回憶，雖然對方離開時，她年僅14歲，未能得到對方指教，不過羅文曾對肥姐（沈殿霞）講過企上台穿的衣服一定要靚，是對舞台、觀眾及自己的尊重，令她印象深刻，並表示屆時演出紀念騷的歌衫，應該也可以華麗一點。問入行至今，是否認為可以交出一張亮麗的成績表給羅文看？欣宜說：「還未滿意，可不可以不交住，畀多少少時間我，覺得永遠可以更好，估計他亦不想聽到我話自己張成績表有幾好，反而想自己應怎樣學習和進步，因為羅文是不斷求變，在離開我們之前，也不斷接受新的挑戰和進步。」

問為何經常向羅文講笑說差點成為對方的女兒？鄭欣宜解釋：「大家都這樣講，我真的很鍾意這名Uncle，因為他很欣賞我，經常『質』我食嘢，但又要我減肥，叫我專心讀書，但見到我唱歌跳舞又好開心，很矛盾。就是一個家長對着小朋友一種複雜的感覺。」

陳柏宇自覺「妖」得起

陳柏宇表示獻唱羅文金曲沒有感到壓力，因他唱腔偏舊，所以唱舊歌反而覺得更舒服，問到會否跳唱《波斯貓》？他笑說：「我唔係波斯貓，不用跳舞，我想沒有人想看我跳舞，自己也不想看，不過我應該都妖得嘅。（到時會否著靚一點上台？）我會著得尊重場合，但不失個人風格。」林志美透露會與陳明憙合唱羅文金曲，她說：「以前和她的爸爸（陳少琪）合作得多，終於有機會和她首次合作。」

記者：林祖傑