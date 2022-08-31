5候選佳麗確診新冠 港姐舉辦50年 準決賽首延期

記者：陳釗

適逢今年是香港小姐50周年金禧誌慶，無綫隆重其事宣傳，不但拍攝一連24集前奏節目，請來歷屆多名港姐向師妹傳授選美心得，又安排一眾候選佳麗入住愉景灣酒店訓練營特訓7日。佳麗出營後又馬不停蹄迎接準決賽，為躋身決賽積極備戰，連日來在電視城綵排，一切正當如火如荼之時，無綫昨日發出「重要通告」，稱有5名佳麗染疫，即時暫停各項目綵排及宣傳，準決賽延期舉行，通告內容如下：「《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息，大會已即時安排各候選佳麗作核酸檢測，嚴格遵守防疫抗疫措施，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊，以及參與者免進一步感染。大會同時宣布原定周日（9月4日）晚上8時30分舉行之《2022香港小姐競選準決賽》將延期舉行，以騰出充裕時間待受感染者康復並繼續投入競選活動。相關節目調動安排容後再作公布。」

港姐司儀快測無事

由於佳麗綵排和活動涉及化妝、髮型和排舞等台前幕後，接觸人數多及廣，令人擔心電視城再次爆疫；據了解曾跟佳麗接觸者都需進行快速測試，以策安全。當中有份擔任準決賽司儀的3名港姐師姐梁凱晴、邵初及關楓馨上周四（25日）出席了港姐宣傳活動，並與佳麗近距離接觸。

邵初回覆《明報》表示：「在家做了快測，OK無事，安排方面暫時只知道延期。」關楓馨則稱：「我自己都有keep住check，身體並未出現任何不適。但都一定會做好防護，亦等待公司進一步安排，希望大家都身體健康，幾名佳麗早日康復。」

至於另一擔任領軍重任的準決賽司儀麥美恩則表示：「都是等待（公司）通知。我剛剛拍完《黃金萬両》，所以時間上隨時stand by配合公司安排。」她亦沒有聽聞準決賽會否取消。

開電視水著節目難改期

港姐準決賽延期，未知9月25日決賽會否受影響亦順延舉行。被指對撼港姐決賽的香港開電視特備節目《Summer Girls 2022》，以水著為主題，可會成為最大受益者？該節目監製張志明回覆《明報》時稱，《Summer Girls 2022》不會因港姐延期而改期，稱他們並非要追住港姐來打，而且牽一髮動全身，如果一改便會影響該台首個選秀節目《就是青春》的播出，所以很難改。

《寵愛Pet Pet》葉凱茵中招

除了5名港姐候選佳麗染疫外，無綫劇組亦再有藝人中招。正在拍攝《寵愛Pet Pet》的葉凱茵，前晚在社交網貼出8月23日快速測試呈兩條線的照片，寫道：「小心如我也逃避不過，希望快啲好番，可以返工，去街街，食飯飯...正常生活，過程最辛苦發冷、發燒、喉嚨痛、咳、頭痛，所以身體健康最重要。」她在文中又多謝慰問及關心過她的所有人，並感謝同事體諒和幫忙，祝福大家身體健康，並為影響了工作表示不好意思。同劇的林夏薇、袁偉豪、龔嘉欣、陳山聰、江嘉敏和林子善等都留言祝她早日康復。

同劇拍檔林夏薇：沒太大影響

林夏薇回覆《明報》時表示：「我們現在都在拍外景，廠景之前已完成，都沒有跟凱茵同場，所以沒太大影響；會做好防疫措施，每日開工前大家都會檢測。」

另一《寵愛Pet Pet》主角周嘉洛說：「最近沒有和她（凱茵）開工，應對措施平時都有做足，大家都很注意，所以不擔心。」

劇中與葉凱茵較多對手戲的何沛珈亦表示不擔心，身邊都會聽到有人中招，稱害怕不來，而且在凱茵中招之前的日子，她們都沒見過面。