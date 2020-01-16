防彈少年團Blackpink得獎破VMA紀錄 Taylor大贏家 尊尼狄普「空降」搲撈

尊尼狄普控告前妻安柏赫特（Amber Heard）的誹謗官司獲勝後，人氣止跌回升，演藝工作亦重回正軌，VMA頒獎禮邀他擔任嘉賓，裝扮成獎座上的太空人從天而降，但他並非親臨現場，而是透過全息影像技術投射到屏幕，配上他的自嘲對白，「我要搵工，無論是生日派對、成人禮抑或婚宴等，無任歡迎。」逗得全場爆笑，迅即炒熱氣氛。

Taylor預告10月出新專輯

今屆大贏家落在樂壇天后Taylor Swift身上，憑《All Too Well》10分鐘加長版MV，包辦年度最佳MV、最佳長篇MV及導演合共3獎，令她成為VMA史上首名三度奪得大獎的歌手，亦是首名親自執導得獎MV的藝人，MV主角兼《移動迷宮》男星戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）陪她上台領獎，分享喜悅。

Taylor Swift致謝時，感激台前幕後工作人員，當然不忘回饋粉絲支持，「如果沒有大家，我便不會重新灌錄這張唱片（2012年出版《Red》），是你們給予我膽量」，說罷隨即宣布全新專輯《Midnights》將於10月21日發行，內容取材於「我人生中13個無眠晚上」，台下粉絲以熱烈掌聲和喝彩回應。

15分鐘版本瞄準明年奧斯卡

Taylor Swift執導的《All Too Well》另有一個15分鐘版本，據報VMA不是終站，同時瞄準明年奧斯卡頒獎禮的最佳短片獎，因此請來戴倫奧拜恩伙拍《怪奇物語》女星莎迪星克（Sadie Sink）合演，由後者扮演Taylor本人，戴倫則是影射她的前男友積基倫荷（Jake Gyllenhaal）。

Lisa獨得最佳K-Pop獎

來自英國偶像組合One Direction的Harry Styles亦不遑多讓，連奪最佳專輯（《Harry's House》）、最佳流行歌手及攝影（《As It Was》），同樣3個獎項，但他因故缺席，只能透過事先錄影片段致謝辭。連續4屆捧走年度最佳組合獎的韓國男團BTS亦未見到場領獎，令到女團Blackpink成為韓流代表，4名成員Rose、Jennie、Jisoo及Lisa分別穿著Saint Laurent、Chanel、Christian Dior及Celine等名牌晚裝行紅地氈，型格十足。

Blackpink首度亮相VMA頒獎禮舞台，又唱又跳新歌《Pink Venom》贏盡口碑；不過，有眼利網民發現最近與BTS成員V傳緋聞的Jennie疑似跳錯舞步。此外，亦有網民指Blackpink與其他歌手包括Anitta及Flo Milli等並非現場演唱，而是「咪嘴」，被指不專業。

除了表演外，Blackpink首次參加VMA頒獎禮即滿載而歸，先在手遊《絕地求生》舉行虛擬演唱會獲頒最佳元宇宙表演獎，成員Lisa亦憑個人單曲《LALISA》獲頒最佳K-Pop，可謂雙喜臨門。Lisa致謝時不忘感激隊友，Jennie等人聞言即做出心心手勢回禮，盡顯「姊妹」情深。