【開箱】《螞蟻在燃燒》 韓國散戶血淚史

5個主角5種散戶類型

劇名中「螞蟻」在韓國意指「散戶」的個人投資者；《螞蟻在燃燒》由《上司實習生》韓智恩、《絕對達令》洪宗玄、《機智醫生生活》丁文晟、《愛的迫降》金善映及《雲畫的月光》張光主演，並非香港觀衆熟悉的韓星，卻是韓劇中搶鏡的綠葉。《螞》劇由《怪物》崔智英執導，《產後調理院》尹秀敏、《心靈的聲音》金妍智等編劇。本月12日在韓國影視串流平台TVing上架，每周播出兩集，全劇共12集。

《螞蟻在燃燒》中的5名股市散戶，各有不同身分、背景及成為股民的原因。在百貨公司推銷名牌手袋的劉美書（韓智恩飾），與男友籌備結婚，看中適合當新房的單位，但按金昂貴，於是將所有儲蓄投資股票，希望能將儲蓄「翻一番」，怎料全部輸掉，男友亦因此離她而去。曾經是投資公司基金經理的崔善宇（洪宗玄飾），本是投資高手且熱愛炒股，捲入商業罪案被判緩刑後，自此每次看到股巿圖表就出現恐懼症。他與劉美書會有感情線，並因她慢慢尋回對炒股的熱情。

年屆40的姜山（丁文晟飾）一直沒有正職，到世界各地流浪，直到母親過世，頓失經濟支柱，他為追上同齡朋友的生活水平而學炒股票。退休英語教師金振培（張光飾）一生忠直，討厭投機，靠雙手養活自己與家人，但退休後無所事事，並發現退休金似乎不足以讓他百年歸老；加上眼見好友炒股致富，過着優裕的退休生活，於是決心學炒股。食店老闆娘鄭幸子（金善映飾）年屆50，丈夫早逝、女兒獨立，已沒有生活負擔的她，某日發現丈夫遺下20多年前購入的股票，如今升值至2106萬韓圜（約12萬港元），於是學炒股當培養興趣。

每集「彩蛋」講解股市知識

劇中的主線是透過5名主角帶出韓國最常見的散戶類型；其中劉美書是智慧及進取型，雖然首次入巿便輸掉所有儲蓄，甚至變成「負資產」，但她沒因此被嚇怕，覺得錯不在炒股，只是自己沒認真學習投資的方法，所以參加了炒股學習小組，吸收如何精明投資的法門。她的故事也道出韓國年輕一代，因國家經濟急促增長，物價及房價上漲，出現貧富懸殊，不得不透過股票投資，尋找其他賺錢方法。

韓國股巿近年成為當地人熱話，韓國綜合股票指數（KOSPI）去年一度升穿3000點。男主角洪宗玄透露，接拍《螞蟻在燃燒》是因為他去年退伍後，聽到身邊許多人都在談論股票，相信此劇會引起觀眾共鳴。劇中描述散戶血淚史，相信不少觀衆會感同身受。首集劉美書向好友抱怨不夠錢支付新房按金，於是好友給她「內幕貼士」，稱某股票一定會升，現在就要入手，還表示「我只跟你說，不要告訴別人」這些散戶經常掛在嘴邊的說話。劉美書之後輸掉儲蓄，想到借貸再投資，結果欠債纍纍。

此劇也帶出一些投資股票的正確知識，5名散戶參加神秘學習小組，導師雖然是一名小學生，卻深明炒股道理與哲學，教導散戶正確的投資概念與策略，例如應該投資在自己熟悉且有興趣的企業，不要人云亦云，學懂適時離場等。每集尾聲亦安排了「彩蛋」，5名散戶會觀看投資界網紅在YouTube講解股巿術語等基本知識。