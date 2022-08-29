全球票房破14億美元 史上位列12 《壯志凌雲2》被指侵權申撤控

1986年上映的《壯志凌雲》，被指根據作者Ehud Yonay於1983年為雜誌撰寫有關海軍訓練基地戰鬥機飛行員事迹改編。Yonay的遺孀Shosh Yonay及兒子Yuval Yonay今年6月入稟洛杉磯聯邦法院，聲稱續集《壯志凌雲：獨行俠》未獲得該文的版權，表示派拉蒙影業獲得的文章版權已於2020年失效，而且未有簽訂新合約，要求該片停止放映及索償。當時派拉蒙方面已表示指控毫無根據；據美媒報道，派拉蒙上周五提出動議要求撤銷有關《壯志凌雲：獨行俠》侵權的指控。派拉蒙的代表律師指出，《壯志凌雲：獨行俠》完全是虛構故事，內容跟Ehud Yonay的雜誌文章毫無相似之處，該文亦屬非小說類作品。律師稱兩者唯一相似之處可能只是有關海軍訓練基地，原告人對此無權壟斷。據悉案件將於下月26日展開聆訊。

《不羈賊軍》妮坦莉新片稱冠

截至昨日，《壯志凌雲：獨行俠》在美國已上映94天，累收6.87億美元，暫列當地史上最高票房第6位；全球累收14億美元，已取代《復仇者聯盟2：奧創紀元》，佔全球史上最高票房第12位。上周五美國新片開畫日，《壯》片單日仍收135萬美元，位列第3。

上周五美國共有兩齣新片上映，《不羈賊軍》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）主演的恐怖片《The Invitation》單日收260萬美元，預計首周末票房約600萬至700萬美元，成為冠軍。該片講述女主角Evie在母親離世後無依無靠，決定做DNA測試尋找其他親人，發現有素未謀面的遠房表哥，並邀請她到英國作客，怎料是噩夢的開始，並發現了家族的秘密。《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）主演的《殺手列車》位列第2，累收7810萬美元。上周票房冠軍《龍珠超劇場版：超級英雄》第2周票房下跌超過七成，單日收130萬美元佔第4位。

《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）共兩片打入十大票房榜；下月1日在港上映的《獸獵》（Beast）佔票房榜第5位，累計1950萬美元。艾迪斯伙拍《玉子》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）主演的《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）上周五開畫，票房116萬美元，位列第7。據影視新聞網站Deadline報道，這周末美國總票房只有約5400萬美元，為整個暑假最低紀錄，歸因於不少學生已開課，而且吸引觀衆入場的電影亦不多。不過若以全年計，今年最低周末票房數字為1月28日至30日，僅進帳3490萬美元。