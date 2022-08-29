話愈高愈精彩 草蜢籲買山頂飛 預告有着數

因MIRROR意外 改舞台設計

提起近期疫情確診數字有上升趨勢，草蜢都有少許擔心，呼籲大家乖乖遵守防疫措施，盼演唱會能順利舉行，不受影響。草蜢早於去年已籌備演唱會，每日積極健身及排舞，為歌曲重新編排。

至於舞台設計，蔡一智承認有改動，「自發生意外（MIRROR紅館墜屏）後，原本設計已放棄，重新再整，最緊要安全。給大家少少貼士，今次買飛可以揀坐高少少，會有着數，愈高愈精彩。雖然有些規定不可吊高，但台上一樣可以放很多東西」。

Ben獲媽媽和姐姐撐場，稱家人原本說去理髮，原來驚喜現身支持，初時擔心會尷尬，後來反覺得心安。他承認表演時很緊張，多謝前輩Jay鼓勵，令他增加自信。Ben讚Jay跳舞有天分，相信對方如果嘗試跳舞，會比他更好。Jay聞言說：「好，如果你教我跳舞，我就寫歌給你，或者給你少少唱歌貼士，如果Cloud要我幫手寫歌也樂意，無條件的。」

記者：林蘊兒