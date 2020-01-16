造型師介意撞衫：唔會留意C AllStar 遭網民批評 許廷鏗代團隊向King公開道歉

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

林家謙每晚演唱會邀請不同圈中好友上台合唱，C AllStar與許廷鏗分別是第2場及第4場嘉賓。有網民發現許廷鏗與C AllStar成員吳崇銘（阿King）撞衫，穿上日本品牌「sacai」同款粉藍外套上台。網絡插畫家「普羅米修斯」將他們撞衫的場面畫成插畫，許廷鏗與King均不介懷在社交網轉發，許廷鏗笑言：「其實撞衫又有咩可怕喔可？」

造型師撐許廷鏗著得好睇

不過許廷鏗的造型師Ray十分介意，在社交網轉發插畫及留言：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C ALL SARTS完全無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗（許廷鏗）著得好睇好多。」他這番言論惹來大批網民批評，音樂人MastaMic特別去品牌的店舖試穿同款外套，拍照放上網及留言︰「大家唔好拗，我話我著得最好睇，你哋話係唔係，唔信就問吓sacai﹗」King笑答︰「不如全部關注呢件事嘅人都去sacai攞呢件衫影相選美。」

開心與200粉絲合照留念

許廷鏗前晚於會展演出《新城台慶FABULOUS 4 音樂會》，與衛蘭合唱，又唱出多首新舊作品。他台上自爆開騷前，在會場樓下跟粉絲見面，當是難得的聚會，嘆疫情令他體會到跟朋友見面、食飯或開騷，原來不是理所當然的事。他續說：「近期因為發生了一些事，開這個騷並不容易，例如好多東西要調整，器材未必掛得好高，製作亦受到限制。」

許廷鏗之後接受訪問，表示很開心在場外與近200粉絲見面打招呼，並合照留念。他稱音樂會舉行前有很多事要重新調整，例如喇叭本身可能懸掛得較高令效果更佳，不過大家明白為安全起見，有所調整也無可厚非。

認變肥 稱不應拿醫院講笑

提到他與King先後擔任林家謙演唱會嘉賓撞衫事件，許廷鏗認撞衫很平常，與King都不介意，各人穿上該外套都有不同效果。他又代造型師Ray公開道歉，「因為他是我團隊的人，所以我代他向King和粉絲說聲對不起，不好意思。最抵鬧的是他講自己不聽廣東歌，會督促他多聽廣東歌，其實好小事，只是被放大」。提到有網民說他穿上外套身形肥，又似醫院病人衫，他稱疫情下不想拿醫院開玩笑，亦避談服裝是他還是造型師的選擇，只說本身喜歡多層次的打扮。不過他承認因疫情對身形鬆懈，稍後會勤做運動和注意飲食，備戰演唱會。

許廷鏗其後在社交網發文，再次代造型師道歉，「我比較在意的是：造型師未夠留意廣東歌。我已經嚴正地吩咐了他，必須好好留意香港歌手。有廣東歌才有許廷鏗，我會向他介紹更多用心做音樂的單位，自己亦會繼續用心做音樂」。

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