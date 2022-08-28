【開箱】《最後禮物》 該隱與亞伯的爭產悲劇

兄弟鬩牆悲劇結局

《最後禮物》故事由兄弟爭產揭開序幕，黃子華與潘燦良分別飾演歐陽晴和歐陽曦，前者是個人生失敗但受父母寵愛的廢柴哥哥，後者事業有成卻是遭惡父冷待的懷恨弟弟。隨着父母雙亡，為了繼承遺產，離家出走十多年的歐陽晴，終於帶着妻子和腹中塊肉重遊舊地，原本以為輕易分得巨款，返回南美便可過着幸福生活，怎料胞弟從中作梗，誓阻兄長發達，最後還得對簿公堂。舊恨加上新仇，終於引發無可挽回的悲劇。

舞台劇取名《最後禮物》，表面上是指亡父的遺產，骨子裏也是弟弟對兄長的關愛和道義。歐陽曦雖然對哥哥懷恨在心，但從未想過侵佔遺產，一早打算平分老父遺下物業和積蓄，卻因歐陽晴的嘻皮笑臉和無賴態度，勾起弟弟的不快回憶，加上父母的厚此薄彼，造成心中怨懟，於是略施懲戒，結果陰差陽錯。正如劇中區嘉雯飾演二人長輩嫻嬸所說：「會令到兄弟打交的不是禮物，而是大整蠱。」

莊梅岩在場刊撰文，自稱對《聖經》講述「浪子回頭」故事不敢苟同，於是創作《最後禮物》劇本，不難令人聯想起「該隱與亞伯」的家庭糾紛，兩者同屬兄弟鬩牆的悲劇，令人看罷心有戚戚焉。相比莊梅岩前作如《短暫的婚姻》或《聖荷西謀殺案》，新劇感覺更貼地，正如潘燦良其中一句對白：「每個家庭都總會有一個X街。」正好道出不少現代人的心聲。

黃子華與潘燦良的演出固然精彩，前者的無賴角色恍如度身訂做，只是略嫌重複舊作，對他而言手到拿來，雖然好看但略欠驚喜；後者扮演社會精英，渾身是戲，表面上是成功商人，內心不滿和抑壓卻不遜於兄長，只是成長以來一直啞忍，苦無發泄途徑，直至雙親離世，胞兄回家討債，他終於可以趁機爆發，無論是開場在酒樓重遇的火速割席，抑或結局前在老家大打出手，潘燦良的表現都跟打架結果一樣，騎在黃子華之上。當然，這是礙於角色所限，非戰之罪。

女配角表現搶鏡

《最後禮物》謝幕之時，台上15名演員一起鞠躬，兩男主角當然得到最多掌聲，劇中飾演黃子華妻子Sofia的韋羅莎，以及扮演西裝店老伙計嫻嬸的區嘉雯，同樣獲熱烈迴響；她倆雖屬配角，表現非常搶鏡，韋羅莎在酒樓和律師行兩場戲演活窮妻的患得患失。區嘉雯出庭作供一幕，表現震懾全場，一時袒護黃子華，一時責備潘燦良，情緒轉換遊刃有餘，《叔·叔》金像女配角豈是浪得虛名？

《最後禮物》請來林家謙創作主題音樂，為舞台劇營造黑暗又蒼涼的氛圍，結局前哼出一段主旋轉，為這齣家庭悲劇，唱出絕望的句號；同一晚他在維港的對岸舉行個人演唱會，跟鄭欣宜及鄭中基等嘉賓在舞台上唱唱歌、說說笑。兩場表演，兩種情緒，就像一枚港幣的兩面，隨你選擇。