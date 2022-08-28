《別擔心親愛的》被爆導與演不和 沙拉保夫否認被炒 科倫絲冷待宣傳

現年38歲奧莉菲亞維特演而優則導，2019年處女導演作《高材生》（Booksmart）獲不俗評價，並贏得獨立精神獎最佳首部電影殊榮。她兩年前宣布開拍《別擔心親愛的》，傳出男女主角沙拉保夫和科倫絲佩芝關係緊張，其後前者被指檔期不合辭演，並由男團One Direction出身的哈利史泰敖頂上。2020年底英國女歌手FKA Twigs入稟洛杉磯法院，控告跟沙拉保夫拍拖期間，受到家暴、精神虐待，並感染性病；FKA強調要興訟及索償，非為金錢，而是希望自身經驗能給擔心陷入這種虐待關係的人，帶來一點光明。FKA獲不少演藝圈朋友支持，奧莉菲亞當時亦在社交網上載相關新聞截圖，並稱要支持FKA。

科倫絲被指看不過眼導演「出軌」

奧莉菲亞維特日前接受美媒Variety訪問時提及《別擔心親愛的》換男主角一事，稱沙拉保夫的演出方式可能受某些人欣賞，但對她在製作上的要求而言，並不適合，所以最終換人，「某方面來說，他的演出過程可能需要一種好鬥的能量，我不相信這有利於最佳演出。我相信創造一個安全及可信賴的環境，是給大家盡情發揮的最佳方法，始終我有責任保護我的劇組及演員，這也是我的工作」。

沙拉保夫前日傳電郵給Variety否認「被炒魷」，稱當日是有感演員缺乏綵排時間才會辭演。他另外給Variety兩封據稱是傳給奧莉菲亞維特的電郵，當中提及「你與我都知道我辭演的原因，因為你的演員和我都難以找到時間排練」。其後網上流傳奧莉菲亞邊駕車邊錄影給沙拉保夫的片段，她表示未想放棄，「我太難過了，也想解決這問題，我想這大概是對科小姐的警示」，不少美媒稱「科小姐」應是指女主角科倫絲佩芝。片段中奧莉菲亞又表示若科倫絲願意承擔，央求沙拉保夫給她機會，「若你們能和好，我也尊重你的觀點，也會尊重她的」。片段中奧莉菲亞希望沙拉保夫繼續演出，與她接受Variety訪問所言有出入。

《紐約郵報》上月底報道，科倫絲佩芝似乎對導演奧莉菲亞維特亦有所不滿，源於後者執導《別擔心親愛的》期間跟男主角哈利史泰敖「出軌」。據悉當時奧莉菲亞與未婚夫、《乜都得教練》金球視帝積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）仍然同居，後者亦不時帶子女來探班。雖然兩人未正式結婚，但一起生活10年；有劇組稱科倫絲跟其他工作人員一樣，在片場卻目睹奧莉菲亞跟男主角哈利史泰敖十分親熱，因而對奧莉菲亞的舉動很不以為然。

事實上有眼利網民發現，當奧莉菲亞在社交媒體發放《別》片的消息或預告片段，科倫絲從沒點讚，她在個人的社交平台也從沒提及《別》片的資訊，反而她只是擔任配角的另一新片《Oppenheimer》，卻在社交平台發放了先導預告。美媒The Wrap前日亦報道，科倫絲只會有限度宣傳，似乎想跟《別》片保持距離，報道引述科倫絲的發言人表示，她正在布達佩斯拍攝新片《沙丘瀚戰2》，所以只會抽空到威尼斯出席《別》片的首映禮及記者會，至於該片下月23日在美國上映，她未必能協助宣傳。

故事講述神秘「勝利計劃」

《別擔心親愛的》除了科倫絲佩芝和哈利史泰敖之外，還有《星空奇遇記》基斯派恩（Chris Pine）、《我的超豪男友》陳靜（Gemma Chan）、《不死軍團》琪琪蓮恩（KiKi Layne）參演。故事講述年輕夫婦積（哈利史泰敖飾）與雅麗（科倫絲佩芝飾）住在夢寐以求的「勝利社區」，企業家兼人生教練法蘭克（基斯派恩飾）將這片不毛之地變成實驗小鎮，致力為居民提供奢華無憂的美滿生活。當社區的男人都效力於法蘭克，替公司最高機密「勝利計劃」研發革新物料，妻子們卻必須謹言慎行，並對「勝利計劃」毫不懷疑地順從。雅麗慢慢意識到美麗表象之下，彷彿埋藏無底深潭的邪惡秘密，忍不住質疑「勝利計劃」及背後動機。