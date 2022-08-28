余慕蓮已立平安紙 數百萬住宅捐東華

盼「玩多一兩年」

魚毛兩年前先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化入院，留醫半年死過翻生。她回想入院後無意識什麼都不知，也不知自己進了ICU（深切治療部），「那半年我要插喉，瞓牀瞓到背脊爛、屁股又爛，好痛，痛到叫『我死喇！救命！好辛苦』，眼淚不停流都無人理，因那病房每個人係咁叫救命」。魚毛稱大病前被兩名友人騙上廣州進行聲稱是回春的療程，抽血又吊些點滴入她體內，影相騙她做代言人。她回港後好嬲要求刪相，稱不知道跟之後的病有沒有關係。她出院兩年沒有什麼心願未了，只希望「玩多一兩年」，如要長期卧牀寧願早些「收工」。她說：「現在只想行得、食得，快點修復好牙齒，戴假牙也沒問題，亦不介意靠枴杖走路，不想長期坐輪椅。」她早前獲邀復出拍戲，但自知身體狀况不容許而婉拒。

娛樂組